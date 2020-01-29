مصدر أمني: لا صحة لوفاة مجند أثناء تنظيم المرور بمصر الجديدة

وتداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول وفاة أحد مجندي الشرطة.

نفى مصدر أمني، اليوم الأربعاء، صحة ما تردد من أنباء عن وفاة مجند شرطة، أثناء خدمته وتنظيم حركة المرور في ميدان هارون الرشيد بمنطقة مصر الجديدة.

وتداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول وفاة أحد مجندي الشرطة، معين خدمة لتنظيم الحركة المرورية بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة، أثناء قيامه بتأدية عمله بالميدان.

وأضاف المصدر، أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً.

يذكر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بحي مصر الجديدة، وذلك للحد من تجاوز السرعات المقررة.

وعملت الخدمات المرورية على الحد من حوادث الناتجة عن السرعة.

وسعت الخدمات إلى العمل على إنسيابية الحركة المرورية، في ظل اتساع الطرق عقب تطويرها للحد من التكدسات.