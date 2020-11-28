مصدر أمني: لا صحة لنقل سجينة للعناية المركزة بسبب ظروف الاحتجاز

النزيلة آية كمال الدين تعاني من حساسية صدر من قبل دخولها السجن.

نفى مصدر أمني ما تداول عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن الإدعاء بنقل النزيلة آية كمال الدين حسين، إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف احتجاز غير آدمية.

وأكد المصدر الأمني أن ما تداول في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأضاف أن المذكورة نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء، رفقة أخريات متهمات على ذمة قضايا إرهابية، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية في معدلاتها الطبيعية.

ولفت إلى أنه لم يسبق إيداعها بالمستشفى أو دخولها العناية المركزة.

وأشار المصدر إلى أن النزيلة المذكورة لها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن، نظرًا لأنها تعاني من حساسية بالصدر، ويتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية لها.

وتطرق المصدر إلى أن نشر تلك الأخبار يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب، لتأليب الرأى العام في محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية.