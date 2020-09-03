مصدر أمني: لا صحة لمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني إلى إبريل 2021

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني واستمرارها حتى 30 إبريل 2021.

وأكد المصدر الأمني عدم صحة ما تم تداوله في هذا الصدد جملةً وتفصيلاً.

وأشار إلى استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، لمركباتهم خلال المهلة المحددة التي تنتهى في 20/10/2020م.

وقررت وزارة الداخلية، مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الماضي -1 سبتمبر- بمناسبة قرب انتهاء المدة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه مد العمل لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني، والمقرر لها في 20 /10/2020، على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم في الموعد المحدد.