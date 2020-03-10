مصدر أمني: لا صحة لإضراب سجناء عن الطعام

نفى مصدر أمني ما تردد من شائعات، عن وجود سجناء مضربين عن الطعام في السجون.

وأكد المصدر أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

كان قطاع السجون، استقبل مؤخرًا، وفدًا ضم العديد من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة، بينها: “قناة رأي الإيطالية، وكالة الأنباء الإيطالية، قناة تليفزيون بنجلاديش، سكاى نيوز”، ومسئولي عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق المرأة، في زيارة إلى سجن النساء بالقناطر.

وتفقد الوفد أوضاع النزيلات وزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن المستشفى، ورش التأهيل، معرض منتجات الحرف اليدوية، المكتبة.

والتقوا بعدد من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، وذلك تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية، وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.

يأتى ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها، بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الإثنين، عن تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من باكر الثلاثاء، الموافق 10 من مارس الجاري، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

يأتي ذلك في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة بهذا الشأن.