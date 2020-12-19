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مصدر أمني: لا صحة لإدعاءات وجود عقاب جماعي داخل السجون

وأوضح المصدر أن ما تناول من إدعاءات في هذا الصدد يأتى في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية، في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام.
أماني عوض 11:51 م, السبت, 19 ديسمبر 20 11:51 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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نفى مصدر أمني ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض المنظمات الموالية لها، من إدعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون.

وأكد المصدر الأمني، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح المصدر أن ما تناول من إدعاءات في هذا الصدد يأتى في إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية، في نشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام.

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يذكر أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، قد وجه وفود من الضباط والضابطات بالقطاع، لزيارة بعض دور الأيتام، المعاقين، والمسنين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، مع توزيع عدد من الهدايا العينية عبارة عن بطاطين على نزلائها.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي وإعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، واستمرارًا لفعاليات مبادرة “كلنا واحد”.

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وزار وفد من ضباط وضابطات مديرية أمن الفيوم، إحدى دور رعاية الأيتام وقضاء يوم ترفيهي مع الأطفال وتوزيع بعض الهدايا عليهم، وفقًا لبيان من وزارة الداخلية.

وكان لتلك الزيارات أثرًا طيبًا في نفوس النزلاء والقائمين على تلك الدور، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللافتة الإنسانية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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