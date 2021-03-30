مصدر أمني: لا صحة لإدعاءات تورط ضابطي شرطة وبرلماني في تدمير شركة صناعية

نفى مصدر أمني صحة ما تداوله أحد الصحفيين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من إدعاءات تفيد اعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطي شرطة في ذلك، وتسببهم في قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.

وأكد المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم، أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفي المشار إليه من إدعاءات جملةً وتفصيلاً، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التي ذكرها.