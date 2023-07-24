مصدر أمني: فيديو جلوس شخص داخل كبوت سيارة السويس «قديم»

كشف مصدر أمني عن حقيقة فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتوى على واقعة جلوس شخص داخل كبوت سيارة في محافظة السويس.

وأوضح المصدر، أن مقطع الفيديو المتداول على قناة “فرانس 24” الإخبارية، والذي تضمن قيادة أحد الأشخاص سيارة أثناء فتح غطاء المحرك “الكبوت” وجلوس آخر أعلى المحرك “قديم”.

وأوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2021، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة بمحافظة السويس في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأوضح أن المتابعة الأمنية رصدت إعادة تداول ذات المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي، وتم نشر توضيح لحقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتاريخ 29/3/2023.

وأكد المصدر على ضرورة التحقق من صحة الأخبار ومصادرها قبل ترويجها.