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مصدر أمني عن فيديو عبث شخص في عجلة قطار: منذ 3 شهور

وضبط صاحبه ومحبوس حاليًا.
أماني عوض 8:25 م, الجمعة, 26 مارس 21 8:25 م, الجمعة, 26 مارس 21

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صرح مصدر أمني -اليوم الجمعة- بأن ما يتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو عبث شخص في سير عجلة أحد القطارات، كانت واقعة منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف المصدر، أن الواقعة صورها أحد الأشخاص لبرنامج “تيك توك”.

وأكد على أن الأجهزة الأمنية ضبطت هذا الشخص واتخذت الإجراءات القانونية حياله ومحبوس حاليًا على ذمة القضية.

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يذكر أنه اليوم وقع حادث تصادم قطار 157 ركاب سوهاج الإسكندرية، و2011 vip أسوان القاهرة، مما أسفر عن خروج عربات عن القضبان وسقوط عدد من من الضحايا والمصابين.

ودفعت وزارة الصحة بسيارات إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات: “سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة”.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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