مصدر أمني عن فيديو شكوى سيدة من ضبط نجلها بدون حق: «قديم»

نفى مصدر أمني صحة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، المتضمن شكوى إحدى السيدات لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله إبان شهر فبراير 2022، والمذكور كان محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا وأفرج عنه في شهر إبريل 2022.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة في ظل حالة الإفلاس، التي تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.