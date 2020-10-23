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مصدر أمني عن اعتداء خارجين عن القانون على مواطنين بالمنيا: فيديو منذ 2011

المشاجرة بسبب اصطدام أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته بمطب صناعي تم إنشائه بمعرفة أحد الأشخاص أمام منزله.
أماني عوض 6:54 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20 6:54 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20

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نفى مصدر أمني ما تداول بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن مقطع فيديو زُعم خلاله حدوث اعتداءات على بعض المواطنين بمحافظة المنيا من قبل عدد من الخارجين على القانون.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه “قديم” تم بثه في غضون عام 2011، لمشاجرة بين طرفين بإحدى قرى
مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

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وأوضح المصدر أن المشاجرة بسبب اصطدام
أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارته بمطب صناعي تم إنشائه بمعرفة أحد الأشخاص أمام منزله، مما أدى إلى مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة تجمع على إثرها أنصارهما، وتبادل الطرفان التعدي بالضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لوفاة شخصين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة أثناء الواقعة آنذاك، وضبط المتورطين من كلا الطرفين.

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وأكد المصدر الأمني أن ما تناول في هذا الصدد يأتي في إطار محاولات بث الشائعات، ونشر الأكاذيب بأوساط المواطنين بهدف تأليب الرأي العام.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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