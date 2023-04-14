مصدر أمني عن إلغاء فطار «المطرية» لدواعٍ أمنية: «لم نتلق أي طلبات»

نفى مصدر أمني صحة ما تداول بشأن الزعم بإلغاء الإفطار الثاني لأهالي منطقة المطرية في محافظة القاهرة لدواعٍ أمنية.

وأكد المصدر، أن الأجهزة الأمنية لم تتلقى أية طلبات بشأن إعداد الإفطار المشار إليه.

كان منظمو حفل الإفطار الثاني في منطقة المطرية، قد أعلنوا عن إلغاؤه بعدما كان مقررًا له يوم 21 رمضان، مع توزيع الوجبات التي أعدوها على الصائمين.

كان أهالي المطرية قد نظموا مائدة إفطار شملت أكثر من 4 آلاف صائم، مع بداية شهر رمضان الكريم، وأدخلوا البهجة مع الاحتفالات وتشغيل الأغاني الرمضانية، احتفالًا بشهر رمضان.