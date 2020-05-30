مصدر أمني عن إصابة ضابط بالسجون بكورونا: شائعة يروجها شقيق تاجر مخدرات

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو لأحد الأشخاص، يدعي من خلاله إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن ما تردد في فيديو لشخص عاطل، له معلومات جنائية، يدعى خلاله إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب ومعاونه، وبعض نزلاء السجن بفيروس كورونا، على غير الحقيقة.

وأضاف المصدر أن مطالبة الشخص بالإفراج عن المسجونين، في ضوء كون شقيقه محبوس بذات السجن على ذمة قضية “مخدرات”.

وأكد أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة ، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.