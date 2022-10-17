مصدر أمني: ضبطنا شخص انتحل صفة سيدة تعمل بالشرطة فبرك فيديوهات لصالح الإخوان

كشف مصدر أمني عن ضبط أحد الأشخاص ادعى أنه سيدة تعمل في الشرطة، ويقوم ببث فيديوهات وتسجيلات تحريضية مفبركة لصالح جماعة الإخوان الإرهابية للإيحاء بوجود مؤيدين لها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تمكنت من ضبط صاحب شركة مقاولات -مقيم بمحافظة الجيزة- أثناء استقلاله سيارة وعثر بداخلها على مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، عقب اكتشاف تجارته في العملة وتحويلات أموال المصريين العاملين بالخارج.

وكشفت الفحص أن المذكور أنشأ شركة للمقاولات كنشاط أساسي لاتخاذها كستار لإخفاء نشاطه غير المشروع بمجال تحويل الأموال من خارج البلاد بما يعرف بنظام “المقاصة”، وكذا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتحقيق مكاسب مادية نظير العمولة وفرق السعر.

وضبط هاتفه المحمول، وبفحصه فنيًا تبين وجود العديد من المحادثات تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطاته غير المشروعة.