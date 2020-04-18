مصدر أمني: رفع السيارات بطرق الكورنيش بالمحافظات مساء غد الأحد

صرح مصدر أمني، بأنه سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 19 الجاري، وعقب بدء الحظر في تمام الساعة 8 مساءً.

وأضاف أن ذلك لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق، وعدم السماح بانتظار السيارات بها.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، بعد غد الإثنين.

وقالت الداخلية، في بيان سابق لها، اليوم السبت، إنه من المقرر اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 20 إبريل الجاري، إغلاق الكورنيش بكافة المحافظات، فيما عدا محافظات القاهرة، الجيزة، أسيوط، سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتحديد يوم الإثنين 20 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القرار على غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والخدمات والمراكز التجارية والمولات التجارية على مدار يوم الإثنين 20 إبريل، إضافة إلى غلقها يومي الجمعة والسبت.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن توقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي على مدار يوم الإثنين، كما يُحظر تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة.

ونص على أن يحظر مطلقًا خلال ذات اليوم تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

ونص القرار على أن يُعاقب كل من يخالف القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.