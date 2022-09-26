مصدر أمني: حقيبة الإسعافات ومثلث المرور إجباري.. وسعرها 160 جنيهًا

صرح مصدر أمني بأن حقيبة الإسعافات ومثلث المرور وطفاية الحريق إجباري، مع حائز السيارة طالبة الترخيص وفقًا لقانون المرور.

وأضاف المصدر، أنه يمكن شرائهم من داخل وحدات المرور أو خارجها، وتباع شنطة الإسعافات ومثلث المرور داخل جميع وحدات المرور بمبلغ 160 جنيهًا فقط.

كان رجال المرور قد سحبوا 3695 رخصة بسبب عدم ارتداء الخوذة وتركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم على مستوى الجمهورية، بينهم 1146 مخالفة لقائدي الدراجات النارية بسبب عدم ارتداء الخوذة، حسبما ناشدت وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية، بالالتزام بها.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية، بارتداء الخوذة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.