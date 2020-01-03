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مصدر أمني: انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.. ولا صحة لوفاة 17 سجينًا

أسفر الحادث عن إصابة 3 متهمين.
أماني عوض 7:17 م, الجمعة, 3 يناير 20 7:17 م, الجمعة, 3 يناير 20

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نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن وفاة 17 مسجونًا على إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات أثناء سيرها بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات بين المتهمين.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة 3 متهمين وخروج اثنين منهم عقب تلقى العلاج اللازم.

وتابع: لازال أحدهم يتلقى العلاج لوجود اشتباه بكسر بالضلع الأيسر، وتم استكمال مأمورية الترحيلات بباقى المتهمين، وعرضهم على النيابات المختصة.

كان قطاع السجون أعلن -اليوم الجمعة- عن الإفراج بالعفو والشرطة عن 377 من النزلاء، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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