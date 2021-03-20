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مصدر أمني: الكاميرات أثبتت عدم اعتداء الشرطة على مواطن ووفاته

ثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.
أماني عوض 8:18 م, السبت, 20 مارس 21 8:18 م, السبت, 20 مارس 21

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رد مصدر أمني على الإدعاءات الكاذبة التي تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، حول تعرض أحد المواطنين لاعتداء من رجال الشرطة مما تسبب في وفاته.

وأكد المصدر، أنه لا صحة لما تردده من إدعاءات وأكاذيب حول تلك الواقعة، وأنه قد سبق نفى هذه الإدعاءات.

وأضافت أن التحقيقات الميدانية، أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

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ولفت إلى أنه ظهر تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفي قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد في ذلك، وأن هذه هي حقيقة الواقعة التي يعلم بها أهالي المنطقة.

كان مصدر أمني قد نفى في وقت سابق، مقتل شاب على يد الشرطة بمنطقة شبين القناطر في محافظة القليوبية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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