مصدر أمني: السيطرة على حريق في بكنيسة مار مينا والملاك سوريال بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب بكنيسة مار مينا والملاك سوريال في محافظة الجيزة، حسبما صرح مصدر أمني، صباح اليوم السبت.

وقال مصدر أمني، إنه بالنسبة لما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة “مار مينا والملاك سوريال” بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.

وتابع: على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ.

وأضاف أنه تبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أي من المترددين سوى بعض العاملين بها، والمبنى مكون من أربع طوابق وحدوث اشتعال بالطابقين الثالث والرابع.

وأضاف المصدر أن سبب الحريق حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث، مما أدى إلى إندلاع الحريق وامتداده للدور الرابع.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، ولم تقع أية وفيات وحدوث بعض الاختناقات بين العاملين المتواجدين بالكنيسة أثناء نشوب الحريق.

وقدمت الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.