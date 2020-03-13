مصدر أمني: السجون لم تتأثر بسوء الطقس.. ولا صحة لارتفاع منسوب المياه

نفى مصدر أمني، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بشأن ارتفاع منسوب المياه داخل بعض السجون وانقطاع التيار الكهربائي عنها.

السجون مستقرة

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة.

وأضاف المصدر أن كافة السجون على مستوى الجمهورية لم تتأثر جراء موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

إدعاءات كاذبة عن وفاة سجين

فى سياق آخر، كشفت التحريات عدم صحة ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، في مداخلة هاتفية لأحد النشطاء السياسيين، زعم خلالها وجود انتهاكات بحق العديد من النزلاء بالسجون المصرية، مدعياً وفاة أحدهم نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وعدم وفاة المسجون المُشار إليه، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له داخل مستشفى السجن، والمستشفيات الخارجية.

الإفراج عن 502 سجين

على جانب آخر، قرر قطاع السجون الإفراج بالعفو والشرطي عن 502 سجناء بعد فحص ملفاتهم على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن بمناسبة عيد الشرطة.

وعقدت السجون اللجان التي انتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 214 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وقررت الإفراج الشرطى عن 288 نزيلًا.