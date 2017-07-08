مصدر أمني : استشهاد وإصابة 11 مجندا إثر انفجار عبوة بالعريش

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية: إن اثنين من رجال الشرطة استشهدا، وأصيب 9 مجندين، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بحي الصفا بالعريش.

وأضاف المصدر الأمني- مساء اليوم السبت- أنه تم نقل المجندين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد المصدر الأمني أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط منطقة الانفجار، فيما يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي عبوات ناسفة أخرى.