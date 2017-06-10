مصدرون يرحبون بإلغاء السودان قرار وقف استيراد الحاصلات الزراعية

الصاوى أحمد وعمر سالمرحب رؤساء المجالس التصديرية، بقرار السلطات السودانية بإعادة النظر مجددا في حظر استيراد السلع الزراعية والحيوانية، مؤكدين أن القرار سيكون له تأثير إيجابي وزيادة الصادرات المصرية خلال العام الحالى. وقال المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان

الصاوى أحمد وعمر سالم

رحب رؤساء المجالس التصديرية، بقرار السلطات السودانية بإعادة النظر مجددا في حظر استيراد السلع الزراعية والحيوانية، مؤكدين أن القرار سيكون له تأثير إيجابي وزيادة الصادرات المصرية خلال العام الحالى.

وقال المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، انه سيتواصل مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة عبر جهاز التمثيل التجارى للحصول على القرار واستضياح الحقيقة.

وأوضح الدمرداش لـ “المال” أن قرار السودان حظر السلع الزراعية المصرية يرجع لنحو 8 أشهر، وانه حال إلغاء الحظر سيزيد حصيلة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن العديد من الجهات والسلطات المصرية سعت منذ شهور لإلغاء القرار لاسيما انه سياسي وليس اقتصادياً.

وأشار إلى انه فور التأكد من القرار والحصول عليه سيتم إبلاغ كل الشركات المصرية والتنسيق مع السلطات المصرية للعودة للتصدير مجدداً.

وأكد المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية “هيا “أن قرار عودة السودان عن قرارها حظر الاستيراد من مصر هو ثمرة الجهود السياسية التي قامت بها مصر مؤخرا سواء من خلال وزير الخارجية المصري سامح شكري،وأيضا الجهات السيادية في مصر.

وأكد البلتاجي أن السودان يعتبر من أقرب الدول الشقيقة لمصر سواء جغرافيا أو ثقافيا وبالتالي ستنتظر الحكومة المصرية قرار السودان ببدء الأستئناف الفعلي للصادرات الزراعية.

وأعلنت وكالة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل منذ قليل أن السلطات السودانية، أعادت النظر في العلاقات التجارية مع مصر وفقا لتقارير واردة من السودان والتي ستعلق العمل بالقرارات المعطلة التي تمت في أواخر مايو الماضي، والتي بموجبها تم حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى البلاد.

وبموجب القرار السوداني السابق بات على أصحاب العمل استيراد السلع مباشرة من المنشأ، دون عبورها بمصر.

وكانت الحكومة السودانية قد قررت في مارس الماضي منع استيراد منتجات زراعية مصنعة في مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.

والتقى السفير المصري في الخرطوم، أسامة شلتوت، مع وزير التجارة السوداني، حاتم السر، ودعاه إلى زيارة القاهرة قصد متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة بين السودان ومصر.