غير مصنف

مصدرون يرجحون قفزة فى أسعار تصدير قنطار القطن

بسبب قلة الإنتاج وتنافسية التجار
دعاء حسني 11:40 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20 11:40 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الأسبوع الجارى نحو650 طناً، لتسجل جملة التعاقدات حتى الأسبوع الأول من نوفمبر 930 ألف طن.

وبدأ الموسم التصديرى فى سبتمبر 2020 وينتهى فى أكتوبر 2021.

وقال نبيل السنتريسي، رئيس مجلس إدارة شركة ألكان لتجارة وتصدير الأقطان، والرئيس السابق لاتحاد المصدرين لـ «المال»، إن الأسعار مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع سعر الشراء من المزارعين وتنافسية التجار على شراء المحصول مع قلة الإنتاج هذا العام.

اقرأ أيضا  أفضل العروض في تخفيضات سوق كوم في البلاك فرايدي 2020

وسجلت أسعار تصدير الأقطان المصرية خلال الأسبوع الجارى بين 105 و107 سنتات لبرة، بما يعادل 1817 إلى 1851 جنيها للقنطار، صنفى جيزة 86 وجيزة 94 على التوالي.

وأكد السنتريسى أن سعر الشراء من المزارعين وتنافسية التجار داخلياً على محصول 2020 ينذر بارتفاع سعره إلى ما بين 115 و 116 سنت لبرة لصنف جيزة 86 بما يعادل 1990 جنيها للقنطار، مقابل 107 سنتات لبرة سعر التصدير حالياً، ما يعادل 1815 جنيها للقنطار.

اقرأ أيضا  استطلاع : 64% من الشركات يرون أن«فيسبوك» الأكثر شعبية لتسويق منتجاتهم

وكان سعر شراء القطن من المزارعين قد ارتفع بين285 و413 جنيهاً للقنطار لصنفى جيزة 86 وجيزة 94 على التوالي، خلال الأسبوع الجارى.

وبلغ سعر شراء قنطار «الزهر» من المزارعين- القطن قبل حلجه ونزع البذرة منه نحو 2480 جنيهاً لصنف جيزة 94 وذلك فى أخر مزاد علنى أقيم بين التجار الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر الشراء خارج نظام المزاد نحو 2550 جنيهاً للقنطار. 

اقرأ أيضا  «الزراعة»: إحباط تهريب 175 كروانا صحراويا للخارح من خلال مطار القاهرة

أما قنطار جيزة 86 فبلغ سعر شرائه من المزارعين 2355 جنيهاً، مرتفعا 285 جنيهاً عن سعر الأسبوع الماضي.

ومن أبرز الدول المستقبلة للأقطان المصرية، الهند وباكستان والصين واليونان والبرازيل .

وبلغ حجم إنتاج محصول 2020  نحو 800 إلى 900 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليار قنطار إنتاجية العام الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

استطلاع : 64% من الشركات يرون أن«فيسبوك» الأكثر شعبية لتسويق منتجاتهم

المرسي عزت 9:57 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

أفضل العروض في تخفيضات سوق كوم في البلاك فرايدي 2020

محمد مجدي 5:34 ص, الجمعة, 13 نوفمبر 20

«الزراعة»: إحباط تهريب 175 كروانا صحراويا للخارح من خلال مطار القاهرة

الصاوي أحمد 11:59 م, الخميس, 12 نوفمبر 20

مصر تتفق مع GAVI للحصول على 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا الحاصلة على الموافقة

صفية حمدي 7:33 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20

هالة زايد: المعامل المركزية بوزارة الصحة معتمدة دوليا لإجراء تحاليل «كورونا»

المرسي عزت 1:28 م, الثلاثاء, 10 نوفمبر 20

«الأهلى» يبحث المشاركة بمبلغ 200 مليون جنيه فى قرض المراكبى للصلب

محمد سالم 9:31 ص, الثلاثاء, 10 نوفمبر 20