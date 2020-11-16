مصدرون يرجحون قفزة فى أسعار تصدير قنطار القطن

سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الأسبوع الجارى نحو650 طناً، لتسجل جملة التعاقدات حتى الأسبوع الأول من نوفمبر 930 ألف طن.

وبدأ الموسم التصديرى فى سبتمبر 2020 وينتهى فى أكتوبر 2021.

وقال نبيل السنتريسي، رئيس مجلس إدارة شركة ألكان لتجارة وتصدير الأقطان، والرئيس السابق لاتحاد المصدرين لـ «المال»، إن الأسعار مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع سعر الشراء من المزارعين وتنافسية التجار على شراء المحصول مع قلة الإنتاج هذا العام.

وسجلت أسعار تصدير الأقطان المصرية خلال الأسبوع الجارى بين 105 و107 سنتات لبرة، بما يعادل 1817 إلى 1851 جنيها للقنطار، صنفى جيزة 86 وجيزة 94 على التوالي.

وأكد السنتريسى أن سعر الشراء من المزارعين وتنافسية التجار داخلياً على محصول 2020 ينذر بارتفاع سعره إلى ما بين 115 و 116 سنت لبرة لصنف جيزة 86 بما يعادل 1990 جنيها للقنطار، مقابل 107 سنتات لبرة سعر التصدير حالياً، ما يعادل 1815 جنيها للقنطار.

وكان سعر شراء القطن من المزارعين قد ارتفع بين285 و413 جنيهاً للقنطار لصنفى جيزة 86 وجيزة 94 على التوالي، خلال الأسبوع الجارى.

وبلغ سعر شراء قنطار «الزهر» من المزارعين- القطن قبل حلجه ونزع البذرة منه نحو 2480 جنيهاً لصنف جيزة 94 وذلك فى أخر مزاد علنى أقيم بين التجار الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر الشراء خارج نظام المزاد نحو 2550 جنيهاً للقنطار.

أما قنطار جيزة 86 فبلغ سعر شرائه من المزارعين 2355 جنيهاً، مرتفعا 285 جنيهاً عن سعر الأسبوع الماضي.

ومن أبرز الدول المستقبلة للأقطان المصرية، الهند وباكستان والصين واليونان والبرازيل .

وبلغ حجم إنتاج محصول 2020 نحو 800 إلى 900 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليار قنطار إنتاجية العام الماضي.