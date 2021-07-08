مصدرون يتوقعون استمرار التحسن فى مؤشر الصادرات خلال النصف الثانى من 2021

رجح عدد من المصدرين استمرار تحسن مؤشر الصادرات المصرية خلال النصف الثانى من 2021، فى ظل تحسن الطلب العالمى خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، ولفتوا الى أن قطاعات المواد الغذائية والحاصلات الزراعية والهندسية والكيماوية من أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق نموا حتى نهاية العام.

وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة %19 خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليارا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق مليار و948 مليون دولار، وفقا لاحدث تقرير صدر عن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى مايو الماضى.

وشمل التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير، الاتحاد الأوروبى بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار والدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار.

شريف الجبلى: ارتفاع أسعار الشحن البحرى وأزمة نقص الكونتينرات أبرز التحديات

يوضح دكتور شريف الجبلى رئيس شعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصادرات المصرية مرشحة لاستمرار النمو خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وأضاف أن كافة القطاعات أمامها فرصة للنمو، وإن كان أبرز التحديات التى تواجه القطاع هو ارتفاع نولون الشحن البحرى من 3 آلاف دولار للكونتير الواحد القادم من الصين، إلى 12 ألف دولار للكونتينر حالياً.

وأرجع الجبلى ارتفاع اسعار الكونتينر إلى قلة اعدادها فى خطوط الملاحة العالمية، لافتا الى أن تلك الأزمة مستمرة منذ قرابة 3 أشهر وحتى الآن.

ومن جانبه قال مصطفى النجار نائب الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات مرشحة لاستمرار النمو خلال النصف الثانى من 2021، فى ظل تحسن حركة التجارة العالمية مقارنة بالعام الماضى جراء أزمة كورونا.

وأضاف أن قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والهندسية والكيماوية هى القطاعات المرشحة للنمو خلال الستة اشهر المقبلة.

وأكد أن أزمة نقص الحاويات بالخطوط الملاحية العالمية، هى من التحديات التى تواجه قطاع الصادرات وتتسبب فى ارتفاع نولون الشحن وهى أزمة عالمية، نظرا للاضطرابات التى كانت قد شهدها العالم جراء أزمة كورونا، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.

كان سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات، قد توقع أرتفاع صادرات القطاع بنسبة تقارب %50 حتى نهاية 2021، فى ظل الزيادة التى شهدتها صادراته خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجارى.

وقال فى تصريحات لـ«المال»، مؤخرًا، إن دول إنجلترا وإيطاليا وألمانيا تشهد طلبا متزايد على المنتجات المصرية من المنسوجات والمفروشات خلال الفترة الحالية، فضلا عن أنه يتم فتح أسواق كأفريقيا التصدير إليها.