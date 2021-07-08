اقتصاد وأسواق

مصدرون يتوقعون استمرار التحسن فى مؤشر الصادرات خلال النصف الثانى من 2021

سجلت نموا %19 خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021
دعاء حسني 7:24 ص, الخميس, 8 يوليو 21 7:24 ص, الخميس, 8 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رجح عدد من المصدرين استمرار تحسن مؤشر الصادرات المصرية خلال النصف الثانى من 2021، فى ظل تحسن الطلب العالمى خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، ولفتوا الى أن قطاعات المواد الغذائية والحاصلات الزراعية والهندسية والكيماوية من أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق نموا حتى نهاية العام.

وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة %19 خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليارا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق مليار و948 مليون دولار، وفقا لاحدث تقرير صدر عن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى مايو الماضى.

وشمل التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير، الاتحاد الأوروبى بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار والدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار.

اقرأ أيضا  خلال 5 شهور.. 18- 43% زيادة في صادرات المفروشات والغزول والمنسوجات

شريف الجبلى: ارتفاع أسعار الشحن البحرى وأزمة نقص الكونتينرات أبرز التحديات

يوضح دكتور شريف الجبلى رئيس شعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصادرات المصرية مرشحة لاستمرار النمو خلال النصف الثانى من العام الجارى.

وأضاف أن كافة القطاعات أمامها فرصة للنمو، وإن كان أبرز التحديات التى تواجه القطاع هو ارتفاع نولون الشحن البحرى من 3 آلاف دولار للكونتير الواحد القادم من الصين، إلى 12 ألف دولار للكونتينر حالياً.

وأرجع الجبلى ارتفاع اسعار الكونتينر إلى قلة اعدادها فى خطوط الملاحة العالمية، لافتا الى أن تلك الأزمة مستمرة منذ قرابة 3 أشهر وحتى الآن.

اقرأ أيضا  بدء تشغيل المصنع «الإماراتى - المصرى» للسكر فى الربع الأول من 2022

ومن جانبه قال مصطفى النجار نائب الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات مرشحة لاستمرار النمو خلال النصف الثانى من 2021، فى ظل تحسن حركة التجارة العالمية مقارنة بالعام الماضى جراء أزمة كورونا.

وأضاف أن قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والهندسية والكيماوية هى القطاعات المرشحة للنمو خلال الستة اشهر المقبلة.

وأكد أن أزمة نقص الحاويات بالخطوط الملاحية العالمية، هى من التحديات التى تواجه قطاع الصادرات وتتسبب فى ارتفاع نولون الشحن وهى أزمة عالمية، نظرا للاضطرابات التى كانت قد شهدها العالم جراء أزمة كورونا، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.

اقرأ أيضا  غرفة الحبوب تبدأ توريد الدفعة السابعة من الأرز المحلي لصالح «التموين»

كان سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات، قد توقع أرتفاع صادرات القطاع بنسبة تقارب %50 حتى نهاية 2021، فى ظل الزيادة التى شهدتها صادراته خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجارى.

وقال فى تصريحات لـ«المال»، مؤخرًا، إن دول إنجلترا وإيطاليا وألمانيا تشهد طلبا متزايد على المنتجات المصرية من المنسوجات والمفروشات خلال الفترة الحالية، فضلا عن أنه يتم فتح أسواق كأفريقيا التصدير إليها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

وزيرة التجارة: 503 ملايين دولار حجم التبادل بين مصر وماليزيا خلال 2020

محمد ريحان 7:20 ص, الخميس, 8 يوليو 21

تجار وصناع يطالبون بخفض رسوم دمغ المشغولات الذهبية

محمد مجدي 7:15 ص, الخميس, 8 يوليو 21

جسر جوي بين مصر والسودان لتلبية الاحتياجات الطبية

المرسي عزت 1:27 ص, الخميس, 8 يوليو 21

الشحات غتورى يبحث مع مجلس إدارة مجلة الجمارك أولويات ومتطلبات العمل

السيد فؤاد 12:30 ص, الخميس, 8 يوليو 21

متحدث التموين: طلب الزمالك بتسجيل العلامة التجارية نادي القرن مازال قيد البحث (فيديو)

محمد مجدي 12:25 ص, الخميس, 8 يوليو 21

مصلحة الجمارك: مد العمل بالتفويضات البنكية للمستخلصين لمدة شهر (مستند)

السيد فؤاد 10:35 م, الأربعاء, 7 يوليو 21