مصدرون يتفاوضون مع مستوردين أجانب لتعديل أسعار العقود

محمد ريحان بدأ عدد من المصدرين جولة مفاوضات مع المستوردين الأجانب، لتعديل أسعار العقود التصديرية طويلة الأجل، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء، والمياه. ورفعت الحكومة السبت الماضى أسعار المشتقات البترولية، مثل البنزين والسولار والمازوت، بنسب تتراوح بين %17.4

محمد ريحان

بدأ عدد من المصدرين جولة مفاوضات مع المستوردين الأجانب، لتعديل أسعار العقود التصديرية طويلة الأجل، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء، والمياه.

ورفعت الحكومة السبت الماضى أسعار المشتقات البترولية، مثل البنزين والسولار والمازوت، بنسب تتراوح بين %17.4 و%66.6، بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة، واستكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ورفعت مطلع يونيو الحالى أسعار مياه الشرب بنسبة بلغت %45 لبعض الشرائح.

وكان د.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قد أعلن الشهر الجارى عن زيادة أسعار الكهرباء الشهر المقبل، وستتم زيادة أسعار الكهرباء لمصانع الجهد الفائق بنسبة %41.8 فى 2018-2019.

وقال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه سيترتب عليها زيادة فى تكاليف الإنتاج مما يسبب للمصدرين مشكلات كبيرة حاليا، خاصة فى ظل العقود طويلة الأجل التى يبرمها المصدرون مع الموردين الأجانب.

وأشار إلى أن المصدر أمامه خياران، أحدهما التصدير بالخسارة لإنقاذ السمعة وعدم إلغاء العقود التصديرية، أوالتفاوض مع المستورد الأجنبى والتوصل إلى حلول مرضية.

وأكد المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس شركة « إيديتا»، أن انعكاس زيادة الوقود والكهرباء لن يكون كبيرا على الأسعار النهائية لمنتجات الصناعات الغذائية، لافتا إلى أن المصدرين ملتزمون بالتعاقدات المبرمة مع المستوردين الأجانب، حفاظا على الأسواق الخارجية.

وكشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس شركة «تلال» للصناعات الغذائية، عن مخاطبة بعض المستوردين الأجانب لتعديل عقود التوريد، لكنهم رفضوا ذلك.

وأشار إلى أن بعض المصدرين مضطرون لاستيعاب الزيادة التى طرأت على التكلفة الإنتاجية، والالتزام بالسعر القديم فى العقود، للحفاظ على المستوردين بدلا من التحول إلى مصدرين آخرين أودول أخرى.

يشار إلى أن صادرات مصر غير البترولية،سجلت 20.5 مليار دولار خلال عام 2017، بزيادة %12 عن 2016.