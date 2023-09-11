مصدرون ومستوردون : تأثير محدود لـ «دانيال» على حركة التجارة

أكد عدد من المصدرين والمستوردين أن تأثير العاصفة دانيال على التصدير أو الاستيراد سيكون محدودا.

وقال المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات لـ “المال” إن العاصفة “دانيال” سيكون لها تأثيرضعيف على حركة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الموانئ المصرية تمتلك بنية تحتية كبيرة وقوية يمكنها مواجهة عدد من الظواهر الطبيعية مثل النوات والعواصف.

وأوضح أن عددا من المناطق الساحلية وأبرزها الإسكندرية تشهد أكثر من نوة سنويا ويتم التعامل معها ولا تؤثر بشكل قوي على حركة التجارة.

وتابع إن الجهات المسئولة تقوم عند مستوي البحر بعدد من الإجراءات لحماية البضائع والعملاء من أى تأثيرات أو أضرار، لافتا إلى أن البعض يقوم بالتأمين عليها.

من جانبه، قال أحمد شيحة عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية إن تأثير العاصفة دانيال لن يكون كبيرا لاسيما وأنها لن تستمر كثيرًا في البلاد وستضرب أماكن محدودة.

وأشار إلى أن التأثير سيكون كبيرا حال قيام العاصفة بغمر بعض الموانئ وهو ما ستكون له أضرار كبيرة على البنية التحتية ويمكن إغراقه للبضائع الموجودة على الأرصفة والموانئ.

في السياق ذاته، أكد مصدر مسئول في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الغرفة تتواصل على مدار الساعة مع المسئولين عن الموانئ، مشيرا إلى أن بعض البضائع يتم التأمين عليها بشكل أو بآخر ضد الكوارث الطبيعية.

وأوضح أنه حال تأخر بعض الصادرات للخارج فإن ذلك يتفهمه المستوردون أو الجهات الخارجية نتيجة أنها ظروف قهرية وخارجة عن إرادة المصدرين المصريين.