مصدرون ومستوردون: تأثيرات محدودة للأزمة السودانية على التجارة بين القاهرة والخرطوم

أكد عدد من المصدرين والمستوردين أن الأزمة السودانية لها تأثيرات سلبية محدودة حاليا على حركة التبادل التجارى بين مصر والسودان، موضحين أنها قد تتفاقم حال استمرارها وعدم التوصل إلى حلول لوقف الاشتباكات المسلحة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع منذ السبت الماضى إذ هاجمت الأخيرة مقرات الجيش والقصر الجمهورى والمطارات وأبرزها مطارى الخرطوم ومروى وخلفت نحو 100 قتيل وفقا لنقابة الأطباء السودانية، فيما أعلن عدد من الدول على رأسها مصر وقف حركة الطيران من وإلى الخرطوم على أثر تلك الاشتباكات.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء لـ «المال» إن السودان من الأسواق الكبرى المستوردة لمواد البناء المصرية وإن ما حدث سيكون له تأثير بشكل كبير، وسيظهر ذلك إذا طال زمن الأزمة.

وأشار إلى أنه ينبغى على الشركات التوسع فى دول أخرى لتعويض جزء من التأثيرات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التأثير سيتفاوت كلما ازدادت الأزمة.

وتستورد مصر حاصلات زراعية ومنتجات تتمثل فى السمسم، والجمال والبقر والأغنام السودانى، وهى واردات تدخل عبر الحدود البرية بين البلدين، فيما تصدر مصرالأسمدة والحديد والأسمنت ومنتجات غذائية وأدوية.

وقال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الأزمة سيكون لها تأثير بشكل أو بأخر، لكنه سيكون طفيفا.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن السودان بلد يستورد من مصر ولكن ليس بشكل كبير، موضحا أن الأزمة تكمن فى صعوبة دخول المنتجات إلى الأراضى السودانية وسط مخاوف من تعرضها للقصف أو الاستيلاء عليها.

وأكد أحمد شيحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الأزمة الحالية ستؤثر على واردات مصر من السوق السودانية، لاسيما وأن الخرطوم أحد أهم الأسواق المصدرة لمنتجات اللحوم لمصر.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن الأسواق انتهت من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر وهناك وفرة فى المعروض من اللحوم وأن التأثير لن يكون كبيرا لأن مصر لديها مناشئ متعددة وتسعى لتنويع مصادر الاستيراد الخاصة بها.

وأعلن الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمى للوزارة – فى تصريحات لـ«المال» – أن هناك مخزونا إستراتيجيا آمنا من جميع السلع الغذائية واللحوم المبردة والطازجة والمجمدة إضافة إلى الدواجن لا يقل عن 3 أشهر.

وقال إن التعاقدات مع الجانب السودانى بشأن توريد شركة اتجاهات السودانية اللحوم الحية إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تتم وفق آليات محددة، لأن العقد المبرم بين الشركة ووزارة التموين ينص على التوريد الشهرى من اللحوم من يناير 2022 إلى ديسمبر 2023.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة فى ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة البلدية والبرازيلية والسودانية بشكل يومى إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

بينما قالت مصادر مطلعة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد أى أزمة فى توفير اللحوم السودانية المبردة نتيجة الاشتباكات المسلحة الدائرة حاليًا فى السودان.

وأكدت المصادر لـ«المال» أن التعاقدات بين وزارة التموين والجانب السودانى تسير بشكل طبيعى ولم تتأثر بما يحدث فى الأراضى السودانية، كاشفَا أن اللحوم التى يتم استقدامها وطرحها للمواطنين فى المجمعات الاستهلاكية مؤمنة بشكل كامل فى الأراضى السودانية.

يذكر أن سعر كيلو اللحوم السودانية شهد ارتفاعا خلال شهر فبراير الماضى داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية ، بزيادة 30 جنيها، ليصبح 165 جنيها بدلا من 135.

ولفتت المصادر إلى أنه يتم ضخ 80 طنًا من اللحوم السودانية المبردة يومياً فى جميع المنافذ التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد العطار مدير إدارة الحجر الزرعى لـ«المال» أن الأمور ضبابية حاليا ولا يمكن التكهن بوضع التصدير خلال الفترة المقبلة، كاشفًا أن صادرات مصر من البرتقال واليوسفى إلى السودان تزيد عن 100 ألف طن سنويًا.

بينما كشف ناصر عبد الوهاب عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس محطة الصفا لتعبئة الخضراوات والفاكهة عن توقف حركة التصدير إلى السودان حالياً.

وأوضح أن السودان توقفت عن استقبال البرتقال المصرى منذ انطلاق الموسم الجارى بحجة أن لديهم محصول وفير . وقال إن السودان يستورد برتقالا مصريا بكميات تصل إلى 100ألف طن سنويا وهذا العام لم يتم استيراد أى كميات.