مصدرون: رفع الحظر السعودي عن الحاصلات الزراعية المصرية قريبًا

دعاء حسني والصاوي أحمديواصل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، برئاسة عبد الحميد الدمرداش، اجتماعته مع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، بالمملكة العربية السعودية، فى إطار المفاوضات التى يجريها الجانب المصري لإلغاء الحظرالسعودى المفروض على بعض من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، بح

دعاء حسني والصاوي أحمد

يواصل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، برئاسة عبد الحميد الدمرداش، اجتماعته مع ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، بالمملكة العربية السعودية، فى إطار المفاوضات التى يجريها الجانب المصري لإلغاء الحظرالسعودى المفروض على بعض من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، بحسب مصدرون.

وتوقع مصدرون، إعلان السعودية فك الحظر على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية نهاية أكتوبر، ومطلع نوفمبر المقبل.

أعلنت وزارة الزراعة موافقة دول الخليج المتمثلة في البحرين، والكويت، والإمارات، عن رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظراءه بتلك الدول، لرفع الحظر الزراعي علي بعض المحاصيل المصرية، وأهمها الجوافة، والبصل، للكويت، والفلفل، والفراولة.

قال حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، إن الحكومة انتهت من فك الحظر الذى فرض على صادرات الحاصلات الزراعية، من 3 دول هم الإمارات، والبحرين، والكويت، حين تبدأ وزارة الزارعة مفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة لفك الحظر السعودى على واردتها، من الحاصلات الزراعية المصرية.

أكد محسن البلتاجي، رئيس مجلس إدارة جمعية “هيا ” لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية التابعة لوزارة الزراعة، أن رفع الحظر السعودي عن وارداتها من الفلفل والفراولة المصرية “مسألة وقت”.



وأوضح البلتاجي لـ”المال”، أن هناك زيارة لوفد من وزارة الزراعة، والجمعية، لبحث مطالب الجانب السعودي، فيما يتعلق بالواردات الزراعية التي تجلبها مصر.