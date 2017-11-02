مصدرون: رفع الحظر الخليجى يحسن مؤشرات الصادرات الزراعية

❐ الوليلى: البيئة المصرية لم تكن مؤهلة تكنولوجياً.. والظروف اضطرتها لمواكبة متطلبات العصر ❐ علوان: جـــار تطــويـــر منظـــومــة المـــزارع ومحطــات التعبئة ❐ حسين: وفد رسمى يغادر قريباً إلى السعودية يضم ممثلين عن المجلس التصديرى دعاء حسنى توقع عدد من المصدرين…

❐ الوليلى: البيئة المصرية لم تكن مؤهلة تكنولوجياً.. والظروف اضطرتها لمواكبة متطلبات العصر

❐ علوان: جـــار تطــويـــر منظـــومــة المـــزارع ومحطــات التعبئة

❐ حسين: وفد رسمى يغادر قريباً إلى السعودية يضم ممثلين عن المجلس التصديرى



دعاء حسنى

توقع عدد من المصدرين تحسن معدلات صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنهاية العام الجارى، عقب إلغاء عدد من الدول العربية الحظر الذى فرضته على وارداتها من السوق المصرية.

تضم تلك الدول الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، التى تستقبل نسبة تقترب من %27 من جملة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية.

ورجح المصدرون، إلغاء السعودية الحظر المفروض على واردتها من الحاصلات الزراعية المصرية، نوفمبر المقبل.

كان عبدالمنعم البنا وزير الزراعة قد أعلن قبل أيام، موافقة دول البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وفقا لاشتراطات وأليات محددة لكل دولة.

ورفضت عدد من دول الخليج، منها السعودية، عددا من رسائل الحاصلات الزراعية المصرية، مثل الفراولة والجوافه والفلفل، على مدار العام الماضى والجارى، بسبب متبقيات المبيدات الحشرية بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال موسم 2016/ 2017، الذى يبدأ أول سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى، 3.9 مليون طن، بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار، مقابل تصدير 3.7 مليون طن، بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار، خلال الموسم السابق له 2015/ 2016.

وتستحوذ صادرات الدول الثلاث «الإمارات والكويت والبحرين»، على نسبة تقترب من 27% من جملة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، بنحو 586.9 مليون دولار، خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى، منها نحو 235.3 مليون دولار صادرات للإمارات، و319.8 مليون دولار للكويت، و31.8 مليون للبحرين، وذلك حسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

تشمل أبرز المحاصيل الزراعية المصرية التى تستوردها دول الخليج، البرتقال، والبصل، والبطاطس، والبطيخ، والرومان، والمانجو، واليوسيفى، والعنب، والجوافة، والفراولة، وجميعها محاصيل طازجة.

يقول مجدى الوليلى، نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدول العربية لم تعلن حظرا مباشرا على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، ولكن تم ذلك فى شكل رفض متكرر للرسائل بدأ منذ منتصف العام الجارى.

وأضاف أن العديد من الأسواق الخارجية كانت تعمل بنظام التكويد لجهات التصدير، إلا أن البيئة الزراعية لمصرية لم تكن مؤهلة لهذا التطور التكنولوجى، ورغم أنه الحل الأمثل للارتقاء بمنظومة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، لوقف عشوائية التصدير، وتحمل السوق المصرية ككل أى مخالفة تقوم بها أيا من الشركات أو المزارع المصدرة، وهو ما عجل بضرورة تطبيق نظام التكويد.

وأوضح أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، يجرى تطويرا لمنظومته منذ منتصف العام الجارى، بما يمكنها من الإشراف ومراقبة وتتبع الشحنات منذ بد زراعتها وحتى تصديرها، بحيث يتم الكشف عن أى مخالفة، كما ينظم المجلس دورات تدريبية لكل الأطراف المشاركة فى عملية زراعة وتصدير المحاصيل، وذلك لكل محصول على حده، مثل العنب، والمانجو، والطماطم، والفلفل، وتم مراسلة كل أعضاء المجلس، وجميع المزارعين لتكويدها، واتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق المنظومة الجديدة.

وتوقع «الوليلى» توصل الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، لحلول بشأن إلغاء الحظر على استيراد عددا من السلع، ومنها الفراولة والفلفل المصرى خلال نوفمبر المقبل، أسوة بباقى الدول التى ألغت الحظر.

وتابع قائلاً: إن الإلغاء يعد مسألة وقت، لإنهاء الإجراءات التى سيتطلبها السوق السعودية للتصدير إليه، أسوة بدول الخليح الثلاث، كما أن العلاقات السياسسية بين البلدين ستلعب دوراً فى الدفع بحلول لهذا الملف.

وأكد هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه سيتم تنظيم زيارة رسمية قريباً إلى المملكة العربية السعودية، لبدء مفاوضات إنهاء الحظر المفروض على صادرات الحاصلات الزراعية، ومنها الفلفل والفراولة، وذلك أسوة بالزيارات الرسمية التى نظمتها وزارة الزراعة مؤخرا لدول الخليج، كالإمارات والكويت والبحرين.

ووفقا للتقرير الرسمى الصادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن الموسم الماضى، فإن الدول العربية تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، وتستورد 1.724 مليون طن تمثل 45% من إجمالى الصادرات، بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار، فيما تأتى المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثانية، بعد روسيا كأكبر الدول المستقبلة لواردات الحاصلات الزراعية المصرية، وتندرج الكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان، ضمن أكبر 10 دول مستقبلة للصادرات المصرية فى هذا القطاع.

يؤكد حسام علوان، رئيس مجلس إدارة شركة الحسام للتجارة لدولية، أن إلغاء الدول العربية الحظر على صادرات الحاصلات سيرفع قيمتها، خاصة أن موسم تصدير بعضها كالفراولة، سيبدأ بنهاية أكتوبر ومطلع نوفمبر المقبل، فيما سيبدأ تصدير الفلفل منتصف نوفمبر المقبل، مع موسم الشتاء.

وتوقع انتعاش صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة للسوق السعودية، خاصة مع سفر الوفد المصرى للسعودية قريبا، موضحا أن عبد الحميد الدمرداش، يرأس المجلس فى تلك المفاوضات.

ويتوقع علوان أن تقفز صادرات شركته لـ 25 مليون دولار، بنهاية العام الجارى، مقابل 18 مليون دولار صادرات العام الماضى، عبر زيادة صادرات الفراولة، والعنب، والرومان، والمانجو، والجوافة.

وأكد أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، يقوم بتطوير منظومة التصدير حاليا، بإعداد تكويد لمزارع التصدير ومحطات التعبئة، وتم تسجيل أغلبها رسميا.

يمثل قطاع الحاصلات الزراعية حصة تقترب من %11 من جملة الصادرات المصرية السلعية، التى بلغت قرابة 20 مليار دولار العام الماضى، وبذلك فإن التحسن الذى سيشهده القطاع سيؤثر ايجابيا ًعلى تحسن الميزان التجارى.

وكان الميزان التجارى قد سجل تحسنا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، لينخفض العجز خلال الفترة المذكورة إلى 23.4 مليار دولار، مقابل 34.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضى، وفقاً لتقرير تلقاه طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة وذلك بعد أن سجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقترب من %10.7، بعد أن ارتفعت من 16.5 مليار دولار مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما تراجعت الواردات بنسبة %20 خلال فترة التقرير، وبلغت قرابة 39.9 مليار دولار، مقارنة بـ49.7 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وساهم قطاع الحاصلات الزراعية فى الزيادة التى حققتها الصادرات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، كأكبر 8 قطاعات إنتاجية حققت زيادة خلال تلك الفترة بنمواً قدره %3.6.