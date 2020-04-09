مصدرون: توقف بيع القطن المصرى لبعض الدول بسبب «كورونا»

يشار إلى أن حجم محصول القطن المصرى فى 2019 بلغ 1.4 مليون قنطار مقابل 2.4 مليون قنطار فى العام السابق.

توقفت صادرات القطن المصري لعدد من الدول، ومن بينها الهند أكبر مستقبل لها، بعد إغلاق جميع خطوطها الملاحية.

البساطى: الهند مغلقة تماما أمامنا بعد وقف خطوطها الملاحية

قال أحمد البساطى، رئيس شركة النيل الحديثة لتجارة وتصدير الأقطان، إنه توقف منذ 4 أيام عن شحن كميات القطن المتعاقد عليها للهند؛ بسبب إغلاق جميع الخطوط الملاحية بها.

وأضاف البساطى الذى يعد واحدا من كبار المصدرين فى تصريحات لـ«المال» أن الهند أصبحت مغلقة تماما، لافتا إلى أنها تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للأقطان المصرية.

وتصدر مصر الأقطان لقرابة 23 دولة على رأسها الهند، التى تستحوذ وحدها على %52 من حجم صادارات مصر من القطن الموسم الماضى، تليها دول باكستان وبنجلادش والبرازيل وإيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا. محصول القطن

وتجاوزت الصادرات المصرية للأقطان خلال الموسم الجارى 2020/2019، قرابة مليون قنطار قطن مقابل 1.8 مليون قنطار قطن الموسم الماضى.

ولا يزال هناك قرابة 5 أشهر قبل انتهاء الموسم التصديرى الجارى فى أغسطس المقبل، ويبدأ الموسم فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى له.

الدباح: إغلاق الشركة لما بعد «رمضان» بسبب تعطل التعاقدات

وكشف عزالدين الدباح، رئيس شركة أتيكوت لتجارة وتصدير الأقطان، عن توقف الطلب والتعاقدات وشحن الأقطان المصرية للأسواق الخارجية فى شركته منذ قرابة أسبوع.

وأضاف الدباح فى تصريحات لـ«المال» أن حركة الشحن تعطلت تماما بسبب أزمة كورونا التى تعد قوة قاهرة لجميع الدول، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق الشركة لمدة 45 يوما وحتى انتهاء شهر رمضان، وإعطاء جميع العاملين إجازة خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن حجم محصول القطن المصرى فى 2019 بلغ 1.4 مليون قنطار مقابل 2.4 مليون قنطار فى العام السابق.