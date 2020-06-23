مصدرون: الموالح المصرية تغزو الأسواق الخارجية.. وتوقعات بارتفاع كبير فى التصدير رغم «كورونا»

نجحت وزارة الزراعة فى فتح سوقيين جديدين أمام الموالح المصرية ، خلال الايام القليلة الماضية، هما نيوزيلندا والبرازيل، رغم جائحة كورونا،حيث تم استكمال الإجراءات عبر الانترنت، مما يشير الى ارتفاع كبير مرتقب فى صادرات مصر من الموالح بكميات تتراوح بين 1.9 و 2 مليون طن مقارنة بنحو 1.8مليون طن العام الماضى ، وفقا لعدد من المصدرين والخبراء.

وقال الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى أن فتح سوقيين كبيرين مثل البرازيل ونيوزيلندا أمر غاية فى الأهمية لمصر نظرا لاختلاف الفصول بين الجانبين ،وبالتالى إتاحة المنتج المحلى لغزو هاتين الدولتين فى الشتاء القادم ،بالتزامن مع مرورهم بالصيف.

ولفت العطار الى توقعه بإرتفاع صادرات مصر من الموالح بكميات كبيرة العام الجارى مقارنة بالعام الماضى حينما توقفت عند1.8مليون طن لتتراوح بين 1.9إلى 2مليون بنهاية العام الجاري.

ونجحت إحدى كبريات الشركات المصرية والمتخصصة فى تصدير الموالح بتصدير أوائل شحنات البرتقال إلى البرازيل خلال الساعات الماضية ،بعد المجهودات التى قامت بها وزارة الزراعة والحجر الزراعى والتى تكللت بفتح السوق البرازيلى لأول مرة أمام صادرات مصر من الموالح مؤخرا سبقتها بساعات قليلة دولة نيوزلندا.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل هى المنتج الأول للموالح فى العالم ونجاح مصر فى التصدير إليها يعتبر بمثابة التحدى الذى خاضه مسؤلى الحجر الزراعى واثبتوا نجاحهم ونجاح منظومة الزراعة المصرية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حصلت «المال»على نسخة منه أن الصادرات الزراعية المصرية منذ يناير الماضى حتى الآن بلغت 3.6 مليون طن، وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقته من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأضاف التقرير أن الموالح تحتل المرتبة الأولى فى الصادرات الزراعية المصرية، حيث تم تصدير 1.4مليون طن حتى الآن وسط إشادة عالمية بجودة البرتقال المصرى.

وأشار التقرير إلى أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة، والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا فى العالم، مما يؤكد جودة منتجاتنا الزراعية وأن حجم الصادرات الزراعية سوف يصل إلى 5.5 مليون طن وهى نفس كميات العام الماضى.

وأشاد السيد القصير وزير الزراعة فى تصريحات صحفية سابقة ، بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعى الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من أجل إنهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطنى بالاحتياطى النقدى الأجنبي. وشدد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.

وقال محسن البلتاجى رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية ل»المال» أنه ورغم تداعيات فيروس كورونا فان مصر تربعت على عرش تصدير إلبرتقال للعام الثانى على التوالى حيث بلغت صادارات مصر من الموالح منذ بدء موسم التصدير وحتى منتصف العام الحالى نحو مليون و400 الف طن تقريبا.

ولفت إلى أن معظم دول العالم تتهافت على الموالح المصرية حيث أسهمت الجهود الحكومية الكبيرة فى الحفاظ على الاسواق العالميه التى تستورد الموالح المصريه وجذبت أسواق جديدة، فى إطار الحرص على زيادة الصادارات الزراعيه المصرية.

وأوضح أن هناك التزاماً بالاشتراطات والمواصفات الدولية وأحكام الرقابه والفحص خلال جميع مراحل الإنتاج والتصدير على المنتجات الزراعية، بما يتيح تصدير منتج بجودة عالية يتمتع بأعلى المواصفات الفنيه والصحية، متوقعا أن تتخطى صادارات مصر من الموالح خلال عام 2020 المليون و800 ألف طن.

ومن جانبه أكد محمد محمود مصدر برتقال من وادى النطرون أن الموالح المصرية تفوقت على كل منافسيها من أكبر الدول المصدرة للموالح فى العالم فتخطت إسبانيا التى كانت تحتل المرتبة الأولى وتفوقت على جنوب إفريقيا وتركيا والولايات المتحدة والمغرب ،وتغزو الموالح المصريه أكبر الاسواق العالميه كاسواق الاتحاد الأوربى وروسيا والصين والسعودية والعراق

وتابع محمود أن المساحة المنزرعة من الموالح زادت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة بسبب جودة الموالح فى الأراضى المستصلحة حديثا وتحملها الملوحة والمناخ الجاف بالإضافة إلى زيادة الطلب على الموالح المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية وتوفر عمليات التسويق حتى أصبحت الموالح تُزرع فى معظم أنحاء مصر .

وتعد مناطق النوباريه والقليوبية والإسماعيلية والشرقية والبحيرة أكثر الأماكن إنتاجا للموالح فى البلاد.

وأشار محمود إلى أن الموالح من أهم أنواع الفاكهة فى مصر والعالم لما تحظى به من قيمه غذائية عالية ومذاق طيب وفوائد اقتصادية كبيرة حيث تزيد المساحة المثمرة من الموالح فى مصر حاليا عن300 ألف فدان.

وأفاد الدكتور عادل الغندور عضو جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن من بين أصناف الموالح التى تزرع فى مصر (البرتقال واليوسفى والليمون والجريب فروت والنارنج )وأشهرها هو البرتقال بأنواعه وهو أما برتقال حلو (ابوسره والسكرى وابودمه والصيفى) أو البرتقال المر (النارنج ).

يذكر أن الصادرات بلغت 5 ملايين و365 ألفا و635 طنا من المنتجات الزراعية خلال 2019، بزيادة 238 ألفا و743طنا عن العام السابق 2018، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان.

وسجلت صادرات الموالح العام الماضى مليونا و772 ألفًا و281 طنا، بالإضافة إلى تصدير 687 ألفا و842 طن بطاطس، ليحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

كما تم تصدير 586 ألفًا و296 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتلّ العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 113 ألفًا و319 طنًّا، كما احتل الرمان المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 119 ألفًا و261 طنا.