مصدران بالمالية: الوزراء أقر زيادة بدل الصحفيين والصرف بأثر رجعي

مها أبوودن: قال مصدران فى وزارة المالية، إن مجلس الوزراء أقر موازنة الزيادة فى بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين، بدءا من يوليو المنصرم.وأكد المصدران أن الصرف سيتم بعد تصديق وزير المالية، عمرو الجارحى، على قرار الزيادة، وكذلك الإتاحة باثر رجعى عن شهر يوليو الماضى، كما سيتم الصرف عقب الحصول عل

مها أبوودن:



قال مصدران فى وزارة المالية، إن مجلس الوزراء أقر موازنة الزيادة فى بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين، بدءا من يوليو المنصرم.

وأكد المصدران أن الصرف سيتم بعد تصديق وزير المالية، عمرو الجارحى، على قرار الزيادة، وكذلك الإتاحة باثر رجعى عن شهر يوليو الماضى، كما سيتم الصرف عقب الحصول على موافقة الوزير بشأن مواعيد صرف الزيادات بشكل دقيق، وما إذا كان الوقت سيكون متاحا وكافيا لإتاحة الزيادة مع بدل شهر أغسطس الجارى أم لا.

وأشارا إلى أن الزيادة ستتخطى الـ300 جنيه، وأن الوزارة كانت تنتظر الحصول على تصديق مجلس الوزراء على الزيادات.

وكان عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قد أعلن فى برنامجه الانتخابى أنه سيسعى إلى زيادة البدل إلا أن تأخر صرف الزيادات مع شهر يوليو خلق حالة من عدم الثقة فى صرف الزيادات.