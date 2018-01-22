مصدران بالطيران: وفد روسى لاستئناف الرحلات.. وسبوتنيك: للتفتيش

مصر للطيران تنتظر موافقة سلطة موسكو على جدول الرحلات



هاجر عمران ودعاء محمود



أكد مصدران بوزارة الطيران المدنى أن الوفد الروسى الذى بدأ زيارته إلى مصر أمس الإثنين يستهدف استكمال إجراءات عودة الرحلات بين البلدين، ونفيا أن تكون الزيارة بهدف التفتيش على إجراءات الأمن.





يأتى ذلك رغم أن وكالة سبوتنيك الروسية أكدت أن زيارة وفد موسكو الذى يزور مصر حاليا أمنى لمتابعة إجراءات الأمن المعتمدة، لتأمين الركاب والبضائع في مطار القاهرة.



وقالت إن الوفد الروسي من المقرر أن يواصل عملية المتابعة لمدة 3 أيام، داخل المبنى رقم “2” الجديد، والذي تم تخصيصه من جانب السلطات المصرية لرحلات الخطوط الروسية “إيرفلوت”.



وكانت المطارات المصرية خضعت بعد حادث الطائرة الروسية 2015 ، الذى توقف طيران موسكو إثره، لزيارة عدد كبير من الوفود الأمنية الروسية، لفحص الإجراءات بالمطارات والتأكد من سلامتها، فخلال عام 2016، أرسلت روسيا 7 وفود أمنية لزيارة مصر.



وتعاملت مصر بإيجابية مع متطلبات الجانب الروسى، سواء من خلال الاستجابة الفورية لطلبات التفتيش الأمنى المتكررة أو تحديث وشراء الأجهزة، منها التتبع للعاملين بـ”البيروميترك”، وإنفاق 42 مليون دولار على تحديث الأنظمة الأمنية.



في سياق ذي صلة، قال مصدر من مصر للطيران إن الشركة تنتظر موافقة السلطات الروسية على جدول رحلات القاهرة _ موسكو الذى تم إرساله قبل أكثر من أسبوع ولم نتلق رداً رسميا بشأنه.



ونشرت المال فى وقت سابق أن جداول تشغيل الرحلات تتضمن تسيير 3 رحلات أسبوعيًا، ومن المقرر إصدار بيان رسمي يفيد بإتاحة الحجوزات للجمهور في القريب العاجل.



كاانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت وسط سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، ما تسبب فى وفاة 224 شخصًا حصيلة من كانوا على متنها.



ووقع وزيرا الطيران المصري شريف فتحي، والنقل الروسي مكسيم سوكولوف، الشهر الماضي، على بروتوكول عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو، بداية من فبراير المقبل دون تحديد موعد انطلاق أول رحلة.

