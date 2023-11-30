مصدران: الخفض الإضافي لإنتاج النفط على طاولة مناقشات وزراء أوبك+

يعقد وزراء من تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، سلسلة من الاجتماعات اليوم الحميس، والتي تركز أساسا على مناقشة خفض إضافي في إنتاج النفط العام المقبل بهدف إعادة الاتزان إلى السوق العالمية، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

ولم يتم تحديد حجم الخفض الإضافي بعد، لكن مصدرين قالا إنها تتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.