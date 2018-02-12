مصحح .. الشعفار الإماراتية تفاوضت على خطاب ضمان من البنك الأهلى ولم تترجم لإتفاق

ونفى حصول الشركة على أية قروض من البنك الحكومى فى الفترة الماضية ، مشيرة الى أن الشعفار تعد من كبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وليست بحاجة لقروض نهائيا.

تأسست «الشعفار» بدولة الإمارات تأسست عام 1989، وتعمل فى مصر بعدد من المشروعات فى قطاع الاستثمار العقارى والسياحى والفندقى.

ووفقًا للموقع الإلكترونى للمجموعة، تعمل الشركة بثلاثة مشروعات مملوكة لمجموعة إعمار الإماراتية، هى مشروع مراسى التابع لشركة إعمار مصر بالساحل الشمالى، ومشروع ميفيدا التجارى السكنى بالقاهرة الجديدة والتابع لذات المجموعة، ومشروع ليفانا بأب تاون كايرو.

كما تعمل الشركة فى مشروع تجمع فيستيفال السكنى بالقاهرة الجديدة التابع لمجموعة الفطيم، بجانب مشروع ميفيدا، ويشغل المصرى عماد عزمى، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحد مؤسسى المجموعة.

وضاعف البنك الأهلى سقف التسهيلات الائتمانية المتاحة لقطاع العقارات إلى 40 مليار جنيه، نهاية العام قبل الماضى، مقارنة بـ 20 مليارًا فى الأعوام السابقة، بهدف مقابلة النشاط الحالى فى عمليات القطاع، واحتياجاته التمويلية التى تضاعفت مع تعويم سعر الصرف.

ووافق مؤخرًا البنك على ضخ تسهيل ائتمانى لشركة المقاولات المصرية التابعة لقطاع الأعمال العام «مختار إبراهيم» بقيمة 500 مليون جنيه لتنفيذ جزء من توسعاتها بالسوق المحلية.