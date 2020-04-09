مصانع «روبكس» تعاود العمل بعد توقف أسبوعين

عادت شركة «روبكس» لتصنيع الإكريليك والبلاستيك للعمل بداية شهر أبريل الحالى، بعد توقف خلال النصف الثانى من شهر مارس نتيجة المخاوف من تفشى فيروس كورونا.

وقال المهندس مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة الشركة – فى تصريحات لـ«المال» – إنها عاودت العمل وإن لم يكن بكامل طاقتها، نتيجة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على أعمالها.

كانت “روبكس” قالت فى إفصاح للبورصة يوم 22 مارس الماضى :”إنها قررت وقف العمل بكل المصانع والإدارات حتى نهاية الشهر نفسه، تفادياً لأى أضرار قد تحدث جراء التجمعات بسبب كورونا مما يكون له الأثر الخطير مستقبلاً.

وتابعت :” القرار سيؤثر بالسلب على عملية الإنتاج والبيع، وسيعرض الشركة لخسائر مادية، ولكنها ستكون “أهون من خسارة صحة العمال بما يؤثر على الاقتصاد المصري”.

وأشار “الطاهر” إلى أن قرار التوقف تم اتخاذه بناء على الإجراءات الحكومية، وطبيعة هذه المرحلة، إلا أنه بانتهاء فترة الغلق التى تم إقرارها لم يبد أن الأمور ستتحسن، بل بالعكس، وهو ما كان يصعُب معه استمرار الغلق.

وأكد أن فترة الإجازة كانت مدفوعة الأجر لكل العاملين والإداريين بالشركة، وأن قرار استئناف العمل بالمصانع جاء بناء على مناقشات جماعية أكدت أن الاستمرار فى الغلق ليس فى صالح أحد، ومع اتخاذ كل إجراءات السلامة اللازمة لمواجهة العدوى.

وسجلت “روبكس” ارتفاعا فى أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى نسبتها %113.6 على أساس سنوى، ليصل صافى أرباحها خلال هذه الفترة إلى 4.5 مليون جنيه، مقابل 2.11 مليون لفترة المقارنة من 2018. وارتفعت الإيرادات إلى 139.271 مليون جنيه، مقابل 126.649 مليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

و يبلغ رأسمال شركة “روبكس” 100 مليون جنيه، وهو موزع على 20 مليون سهم، فيما يتوزع هيكل ملكيتها بنسبة %85.95 لشركة “الرتيم” للتنمية العمرانية، والباقى على مجموعة من الأفراد، والتداول الحر.