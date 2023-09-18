مصانع حلوى المولد بالثغر تستعد للموسم وتخفض إنتاجها بنحو 30%

أكد عدد من أصحاب مصانع الحلويات وأعضاء بمجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن هناك أتجاه لدى العديد من المصانع لتخفيض طاقاته الأنتاجية من حلوى المولد خلال موسم المولد النبوى الشريف.

وقدر البعض هذا التخفيض في الطاقه الأنتاجيه بنسب تتراوح من 20 – 30% فى المتوسط ، لكنها بالتأكيد تختلف بالنسبة لكل مصنع وفقاً لخطة أنتاجه وتعاقداته والأسواق المستهدفة لمنتجاته .

وأضاف البعض أن هذا السبب يعود إلى أن بعض تلك المصانع خفضت إنتاجها مؤقتاً من حلوى المولد بهدف إستكشاف حركه السوق ، لافتين إلى أنه مع تحسن حركة السوق يمكن لكل مصنع أن يزيد الأنتاج مرة آخرى .

وأشار البعض إلى أن القدرة فى زيادة الأنتاج للمصانع تقوم على عدة أجراءات منها أن يقوم المصنع بزياده عدد الورديات التي تعمل ، أويقوم بالسهر حتى الصباح ، خاصه أنه موسم يستمر في عده خلال عده أيام فقط ويجب الأستفاده منه .

وفى البداية يقول على التركى مدير عام مصنع ليلودى لأنتاج الحلويات ، أن هذا العام مع قرب حلول موسم المولد النبوى الشريف يشهد حذر من بعض المصنعين بالنسبة للأنتاج ، خاصة فى ظل أرتفاع أسعار المستلزمات الأنتاجية .

وأضاف التركى أن الحذر يأتى نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن وبالتالى توقعات بتراجع الأستهلاك خلال الموسم الجارى .

وأشار مدير عام مصنع ليلودى لأنتاج الحلويات إلى أن هناك تراجع متوقع فى الطاقة الأنتاجية المتاحة للتصنيع بنحو 20 % ، لافتاً إلى أنه لا يمكنه تحديد النسب التى يتخذها كل مصنع فى تخفيض أنتاجه .

وتستعد العديد من المحلات والأسواق إلى طرح أنواع مختلفة من حلوى المولد التى أعتادت قطاعات من المصريين شرائها خلال تلك الفترة مع قرب أستقبال احتفالات المولد النبوى الشريف الذى يحل قبل نهاية شهر سبتمبر الجارى ، والذى يتواكب معه عاده خلال تلك الفترة وجود بعض الشوادر والأماكن المخصصة لبيع تلك الحلوى .

ويفترض أنه فى مثل تلك الفترة من كل عام أن تكون هناك أستعدادات كبيرة لمصانع الحلويات التى تعمل فى أنتاج حلوى المولد بهدف تغطية الأسواق ، بالتزامن مع أستعدادات الأسواق لكن هذه الفترة يسيطر الحذر على عدد من اصحاب تلك المصانع .

من جانبه أكد أحمد الحندويل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، على أن هناك العديد من المصانع التى تعمل فى إنتاج وتصنيع حلويات الموسم قررت هذا العام اللجوء إلى تخفيض طاقتها الأنتاجية مع قرب حلول المولد النبوى .

وأضاف أن هذا التخفيض في الطاقه الأنتاجيه يمكن أن يقدر بنسبه 25% على الأقل وقد يتفاوت بالنسبه لكل مصنع حيث يمكن أن تزيد نسبة التخفيض عن ذلك لدى بعض المصانع .

وأوضح الحندويل أن هذا التخفيض في الطاقه الأنتاجية والتشغيلية المتاحه يأتي كنوع من التحوط في ظل ما يشهده السوق حالياً من أرتفاع في أسعار المدخلات والخامات المستخدمه في أنتاج حلوى المولد .

وشدّد على أن ما طرأ من أرتفاعات فى أسعار المواد الأولية والخامات المستخدمة فى تصنيع حلوى المولد لها أنعكاسها على المنتج النهائي وأسعاره، خاصة فى ظل الغلاء الذي يعاني منه المستهلك والذي بات لا يخفى على أحد .

وأوضح أن بعض تلك المصانع خفضت إنتاجها مؤقتاً بهدف إستكشاف حركه السوق ، لافتاً إلى أنه مع تحسن حركة السوق يمكن لكل مصنع أن يزيد الأنتاج مرة آخرى .

وأشار إلى أن القدرة فى زيادة الأنتاج للمصانع تقوم على عدة أجراءات منها أن يقوم المصنع بزياده عدد الورديات التي تعمل ، أويقوم بالسهر حتى الصباح ، خاصه أنه موسم يستمر في عده خلال عده أيام فقط ويمكن تداركه .

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن كل تلك الأجراءات تتوقف على تحسن السوق ووجود طلب على المنتجات ، وبالتالى فى هذه الحالة فإن توفير المنتجات المطلوبة من المصانع لن يكون بالأمر الصعب .

وكشف الحندويل عن أن الأرتفاعات في أسعار الخامات هذا العام تبلغ نحو30 في المئه ، لافتاً إلى أن هذه الزيادات لا تتوقف فقط عند بعض المدخلات وإنما تشمل مواد التعبئة والتغليف التي أرتفعت أسعارها هى الآخرى .

وأشار إلى أن سعر طن السكر بلغ نحو 30 ألف جنيه ما يعني أن كيلو السكر بلغ 30 جنيه ، لافتاً إلى أن اسعار معظم الخامات وكل الخامات التي يتم استخدامها شهدت زيادت بنسب تتراوح من 25 إلى 30% ، مقارنه بالعام الماضي .

ولفت النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن هذه الزيادات التي شملت كافه المواد الخام المستخدمه تجعل المصنع العاقل يقوم بالتحوط والأنتظار قليلاً حتى لا يتكبد خسائر في حاله ضعف المبيعات .

وبدأت بعض مصانع الحلوى إستعداداتها لموسم المولد النبوى الشريف والذى يتم فيه تصنيع بعض الحلويات المعتمدة بشكل كبير على السكر فى تصنيع منتجاتها، مما يضغط على معروضه بالسوق المحلية وقد يرفع أسعاره .