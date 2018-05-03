مصانع حديد تخطط لتنفيذ توسعات

عمر سالم تقدم عدد من مصانع الحديد العاملة بالسوق المحلية، بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية، لإجراء توسعات فى مصانعها، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطط ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية. وكشف مصدر مسئول فى الهيئة - فى تصريحات لـ «المـال» - عن أن الشركات المتقدمة بطلبات التوسعات

عمر سالم



تقدم عدد من مصانع الحديد العاملة بالسوق المحلية، بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية، لإجراء توسعات فى مصانعها، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطط ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.

وكشف مصدر مسئول فى الهيئة – فى تصريحات لـ «المـال» – عن أن الشركات المتقدمة بطلبات التوسعات أبرزها، مصنع «العشرى للصلب» و«مصنع الجيوشى» للصلب، موضحا أن الهيئة وافقت على الطلبات، على أن تتم مناقشتها من جانب المجلس الأعلى للطاقة، لبحث مدى توافر الطاقة المطلوبة لتشغيل تلك المصانع.

وأضاف أن المصانع حاليا تلبى كل الاحتياجات المحلية من الحديد، والبعض يقوم بالتصدير لجذب العملة الأجنبية.

وقال محمد السويفى، مدير مبيعات بشركة «العشرى للصلب»، لـ «المـال» إن شركته طلبت توسعات فى مصنعها بمدينة 6 أكتوبر خلال العام الجارى.

وأضاف أن التوسعات تتمثل فى إضافة خط إنتاج جديد يصل قدرته الإنتاجية لنحو 450 ألف طن، ليرتفع إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصنع لنحو 750 ألف طن سنويا، وذلك لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من الحديد خلال الفترة المقبلة، فى ظل المشروعات القومية التى يتم تنفيذها، مثل العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس.

وأشار إلى «العشرى» تعاقدت مع إحدى الشركات الإيطالية لتوريد الخط الجديد، على أن يتم الانتهاء من التوريد، وزيادة الطاقة الإنتاجية بنهاية عام 2018 ، لافتا إلى أن استثمارات الخط الجديد، سيتم تمويلها ذاتيا عبر موارد الشركة.

وأكد أن مصانع الحديد تقوم بتلبية كل طلبات السوق من الحديد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع لا تتعدى %75 حاليًّا، كما أن الطاقة الإنتاجية لمصنع “العشري” تصل إلى نحو 85 %.

وكان أيمن العشرى، رئيس مجموعة “العشرى للصلب” قد أعلن أن شركته تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى تصنيع “الصاج المسطح” وحديد التسليح بقيمة 7 مليارات جنيه، ومن المقرر بدء الإنتاج خلال 2019.

وكان المهندس طارق الجيوشى، رئيس شركة «الجيوشى للصلب»، قد صرح لـ «المال» بأن الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات الإيطالية على إضافة خطى إنتاج جديدين خلال العام الحالى، ليصل إجمالى خطوط الإنتاج بنهاية العام إلى 3، بإجمالى إنتاج المجموعة إلى نحو 700 ألف طن حديد سنويًّا، مقارنة بنحو 240 ألف طن حاليا.

وأضاف أن شركته تسعى إلى زيادة حصتها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كل الشركات تقوم بزيادة حجم استثماراتها، موضحًا أنه لا يوجد ركود فى المبيعات حاليًّا، كما أن الأمور تسير بشكل جيد.

ويصل حجم الاستهلاك المحلى من الحديد خلال عام 2017 حوالى 7.2 مليون طن، فى حين بلغ الإنتاج الفعلى 7 ملايين طن، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 9 ملايين طن عام 2020، مما يؤكد الحاجة إلى إنشاء خطوط إنتاجية جديدة لسد الفجوة، وتوجيه جزء إلى التصدير.