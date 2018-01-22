مصانع جهينه تستقبل وفدين من اليابان وبوروندي

المال - خاصاستضافت شركة جهينه وفدين من دولتي اليابان وبوروندي، للقيام بجولة بمصنع الدولية للعصائر، لتبادل الخبرات بين الطرفين، إلى جانب زيادة فرص التبادل التجاري والاستثمار.شمل برنامج الزيارة تفقد خطوط الإنتاج بمصنع الدولية للعصائر للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في خطوط الإنتاج والاطلاع



المال – خاص

استضافت شركة جهينه وفدين من دولتي اليابان وبوروندي، للقيام بجولة بمصنع الدولية للعصائر، لتبادل الخبرات بين الطرفين، إلى جانب زيادة فرص التبادل التجاري والاستثمار.

شمل برنامج الزيارة تفقد خطوط الإنتاج بمصنع الدولية للعصائر للتعرف على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في خطوط الإنتاج والاطلاع على عمليات التصنيع بداية من اختيار الفاكهة مروراً بعمليات التركيز وانتهاءً بخروج العصائر في شكلها النهائي.

كما تم استعراض استراتيجية الشركة التي تعتمد في الأساس على التوسع الأفقي لضمان توفير أفضل المواد الخام والخروج بمنتجات عالية الجودة.

تضمن الوفد الياباني ممثلين من شركة برومار للاستشارات وهي شركة استشارات دولية متخصصة في القطاع الزراعي حيث يقع مقرها الرئيسي بطوكيو.

ومثلت الشركة وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية بوفد ترأسه إيفانك اردناس – كبير مستشاري الشركة إلى جانب السيد محمود عبد السلام – خبير التنمية الزراعية والتبادل التجاري والسيد طاكوجي إيكيا – السكرتير الأول بسفارة اليابان بالقاهرة.

واستهدفت الزيارة زيادة التبادل التجاري بين البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية إلى جانب تبادل الخبرات بخاصة في مجال التنمية الزراعية.

وأعرب أعضاء الوفد إعجابهم بالنموذج الفريد للشركة والذي ضمن الخروج بمنتجات عالية الجودة وتمنوا تطوير العلاقات بين كلا الجانبين في المستقبل وزيادة حجم الاستيراد والتصدير إلى جانب فتح قناة للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات حول أحدث التكنولوجيات العالمية في قطاع إنتاج وتصنيع المواد الغذائية.

وعلى صعيد متصل، استقبل المصنع ذاته وفداً من المناطق الحرة البوروندية، يرأسه سفير بوروندي في مصر سليمان موسى في خطوة هدفت إلى توطيد العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين والاستفادة من الخبرات المتقدمة للشركة بخاصة في قطاع التصنيع.

من جانبها، قالت بسنت فؤاد- رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه -: “نسعد بمثل هذه الزيارات البناءة التي من شأنها إظهار قدرة المنتجات المحلية على المنافسة العالمية ومدى التقدم الذي وصلت إليه الصناعة المصرية والتي تتبع أفضل المعايير العالمية.