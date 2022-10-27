مصانع ترفع أسعار الأسمنت اليوم 27-10-2022.. بعد قفزة سعر الدولار

أعلن مصنع العريش زيادة أسعار الأسمنت اليوم الخميس 27-10-2022 بواقع 15 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المحلية وزيادة أسعار الفائدة بواقع 2% على الإقراض والايداع ، ليصل سعر طن العريش المعبأ إلى 1330 جنيها تسليم أرض المصنع.

وكانت الحكومة قد أعلنت منذ أيام زيادة أسعار الغاز الطبيعي على مصانع الأسمنت بنسبة 109% ليسجل 12 دولارا للمليون وحدة حرارية بدلاً من 5.75 دولار سابقا ، فيما ارتفع سعر الدولار اليوم، إلى مستويات غير مسبوقة ، ليسجل أعلى سعر لبيع الدولار 23.20 جنيه، و23.10 للشراء.

وعلمت “المال” من محب شفيق أحد تجار مواد البناء ، أن شركة لافارج هي الأعلي في السوق بواقع 1550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ، موضحا أن السوق لا تتحمل مزيد من الزيادات بالتزامن مع تراجع الطلب على الأسمنت في مصر و ارتفاع الدولار مؤخراً بشكل هو الأعلي في تاريخه.

وأوضح شفيق أن أسعار الأسمنت اليوم لنوع المسلح يسجل 1500 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1500 جنيه للطن، والعسكري 1375 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تراجعا في الطلب على الأسمنت أحد أهم أدوات البناء في مصر ، نتيجة صعوبة حصول الغالبية من المواطنين على تراخيص البناء وانتظار البعض لانتهاء الحكومة من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء .

وسجل أسمنت وادي النيل 1470 جنيهًا في الطن، و أسمنت حلوان 1490 ، كما بلغ سعر الأسمنت اليوم لدي مصنع السويدي 1500 جنيه في الطن، وأسمنت المخصوص 1480 جنيهًا.

ووفقاً لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء ، فإن صادرات مصر من الأسمنت سجلت خلال الفترة من يناير حتي مايو من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وبلغ إجمالى الصادرات من الأسمنت المصري 272 مليون دولار أول 5 أشهر من 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021 الذى سجلت فيه الصادرات 140 مليون دولار.