اقتصاد وأسواق

مصانع بدر تتوسع فى الغزل والجلود

الاستثمارات بلغت 10.5 مليار جنيه
أحمد اللاهوني 10:34 ص, الأحد, 23 مايو 21 10:34 ص, الأحد, 23 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المدينة الصناعية شهدت ضخ استثمارات قوية وتوسعات خلال عامى 2020-2019 تركزت فى قطاعى الغزل والنسيج ودباغة وصناعة الجلود.

وارتفعت استثمارات المدينة الصناعية ببدر بنحو 2 إلى 2.5 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين لتسجل حاليا 10.5 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات فى نهاية 2018.

وأضاف العادلى أن شبكة الطرق الجديدة التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية جعلت مدينة بدر من أكثر المدن الصناعية جذباً للاستثمار بفضل قربها من الموانئ، والذى جعلها محط أنظار الشركات العالمية والمحلية.

اقرأ أيضا  450 شركة عالمية تشارك فى معرض «إيجى هيلث» الدولى سبتمبر المقبل

وتوقع أن ترتفع استثمارات مدينة بدر إلى 25 مليار جنيه خلال عامين، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على توصيل المرافق «الطرق الداخلية والكهرباء والمياه والصرف» لسرعة إصدار هيئة التنمية الصناعية التراخيص لإنشاء 1200 مصنع على مساحة 800 فدان.

وطالب رئيس الجمعية هيئة التنمية الصناعية بتسهيل إجراءات التراخيص وسرعة إصدارها للتيسير على المستثمرين فى إنجاز المشروعات فى أوقات قياسية لدعم الإنتاج وزيادة المعروض من مختلف السلع.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد في مصر الأثنين 17-5-2021 والجارحي يرفع الطن 400 جنيه

وشدد على ضرورة تنظيم الأسواق للاستفادة من المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، بهدف تشجيع جميع المصانع على المشاركة فيها بشكل إيجابى يدعم الجميع ويعطيهم الفرصة فى زيادة المبيعات.

ويبلغ عدد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر حتى 2020 نحو 983 مصنعا، موزعة بين 462 قيد العمل فى قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات «الكيماوية، والبلاستيكية، والهندسية والدوائية، والغذائية»، إضافة إلى 378 مصنعا تحت الإنشاء، و143مصنعا متوقفاً إلى جانب 198 قطعة أرض شاغرة بالمنطقة الصناعية، ويعمل بالمدينة 25 ألف عامل وفنى.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 21-5-2021

.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

صعود البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 23-5-2021

الصاوي أحمد 10:29 ص, الأحد, 23 مايو 21

أسعار السمك اليوم 23-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:33 ص, الأحد, 23 مايو 21

أسعار البيض اليوم 23-5-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:30 ص, الأحد, 23 مايو 21

عروض كارفور مصر من 20 – 25 مايو 2021

محمد مجدي 8:22 ص, الأحد, 23 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 23-5-2021 …وثبات عيار 21 فى بداية التعاملات

عمر سالم 8:17 ص, الأحد, 23 مايو 21

الزراعة تؤكد استمرار حظر استيراد الطيور ومنتجاتها من بعض الدول والمناطق.. تعرف على السبب (مستند)

السيد فؤاد 11:26 م, السبت, 22 مايو 21