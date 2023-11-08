مصانع الكيماويات بـ«السكر» تتعاقد على تصدير كحول بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار

بدأت شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتى تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تصدير 9300 طن من الكحول %96 والكحول المطلق %99.99 اللذين يتم إنتاجهما بمصانع الكيماويات التابع للشركة، إلى عدد من الدول الأجنبية، وإيطاليا عبر وكيلين منفصلين، اعتبارا من نوفمبر الحالى.

وأكد الكيميائى عبد الناصر حامد رئيس قطاعات مصانع الكيماويات بشركة السكر والصناعات التكاملية – فى حواره مع «المال» – أنه تم توقيع عقد خلال أكتوبر الماضي، مع إحدى الشركات المحلية بهدف تصدير 500 طن شهريًا من الكحول المطلق %99.99 لعدد من الدول الأجنبية.

وقال «حامد « إنه تم تحديد سعر الـ500 طن المستهدف تصديرها عبر تلك الشركة المحلية بقيمة 450 ألف دولار شهريا توازى 5 ملايين و400 ألف دولار سنويا، موضحَا أن التعاقد لمدة عام قابل للتجديد.

وأضاف أنه تم التعاقد أيضَا مع وكيل أجنبى فى إيطاليا لتصدير 3 آلاف طن من الكحول العادي، و300 طن من الكحول المطلق %99.99 بقيمة 2 مليون و970 ألف دولار.

وكشف أنه مستهدف خلال 2024/2023 تحقيق مبيعات تتراوح من 40 إلى 45 مليون جنيه، مقارنة مع 30 مليونا فى 2023/2022.

وقال «حامد» إنه مستهدف خلال 2024/2023 تعظيم الصادرات من منتجات الخميرة الجافة الفورية، وخلات الإيثيل، إلى 14 دولة عربية وأفريقية وأجنبية.

وأكد أنه منذ بداية العام الحالى تم تصدير 150 طن خميرة جافة لسوريا و80 طنًا إلى السودان، إضافة إلى تعاقدات جديدة مستهدف الاتفاق عليها خلال الفترة الحالية لكلا الدولتين.

وأضاف أنه تم تصدير نحو 12 طنًا من الخميرة الجافة الفورية إلى جامبيا، ويتم حاليًا التعاقد على تصدير كميات إلى ليبيا تتراوح من 12 إلى 26 طنًا للحاوية، كاشفَا أنه مستهدف التعاقد على 3 حاويات.

وتابع إنه سيتم خلال العام الجارى، تصدير 104 أطنان من الخميرة الجافة الفورية إلى 4 دول أفريقية وهى تنزانيا وتشاد وزامبيا والجابون بواقع 26 طنًا لكل منهم، إضافة إلى أنه جار التحضير لتوقيع عقد مع الإمارات، وكذا الاتفاق على الكميات المستهدف تصديرها.

ويكمل «حامد»: «يتم حاليًا إجراء مفاوضات مع إحدى الشركات الأجنبية على تصدير خلات الإيثيل إلى فرنسا، مشيرًا إلى أنه يتم التباحث حاليًا حول الكميات المستهدف تصديرها، منوها بوجود شركة محلية أخرى تستهدف توريد نفس المنتج إلى أمريكا واليونان وعمان والصين».

وكشف «حامد» أنه يتم حاليًا دراسة خطتين لإنشاء وحدة جديدة لإنتاج خلات الإيثيل بطاقة إنتاجية 10 أطنان يوميَا، بتكلفة 60 مليون جنيه، وخطة أخرى لتطوير خط الخميرة الجافة والطازجة بتكلفة 25 مليون جنيه، بحيث يتم تنفيذهما خلال العام 2025/2024.

وقال إن مصانع الكيماويات بشركة السكر والصناعات التكاملية تقوم بإنتاج 3547 طنًا شهريًا من 8 منتجات مختلفة، يتم استخراجها من مخلفات قصب السكر، وهى الخميرة الجافة الفورية بكمية 66 طنًا، و416 طنًا من خميرة الخبز الطازجة، ويتم توريدها لصالح شركات المخابز التابعة لوزارة التموين إضافة إلى جهات حكومية أخرى لصالح صناعة المخبوزات.

وأضاف «حامد» أنه يتم إنتاج 2640 طن شهريًا من الكحول الإيثيلى، موزعة على 3 أنواع وهى نسبة %95 بكمية 1200 طنًا، و%96 بكمية 1200 طنًا، و%99.99 بكمية تصل إلى 240 طنًا، ويتم استخدامه فى الأغراض الصناعية والكيميائية ، والطبية، والعطور.

وأكد أنه يتم إنتاج من 100 إلى 120 طنا شهريًا من خلات الإيثيل، بينما يتم إنتاج خلات البيوتيل طبقًا لاحتياجات السوق المحلية فى حدود 2 إلى 5 أطنان شهريًا.

يذكر أن «خلات الإيثيل» يستخدم كمذيب للأحبار، الزيوت، الألوان الطبيعية والصناعية، ويستخدم فى صناعة الأدوية، والبويات والصناعات الكيماوية والمواد اللاصقة، وفى استخلاص المضادات الحيوية.

وأوضح «حامد» أنه يتم أيضَا إنتاج المذيبات «التنر» بكمية تصل إلى 300 طن شهريًا، والذى يتم استخدامه فى لصق الورق، الكرتون، الأخشاب، كما يتم إنتاج أسطوانات أكسجين سائل صناعى بطاقة 100 متر مكعب غاز فى الساعة، و100 متر مكعب نيتروجين فى الساعة، ويستخدم فى أعمال اللحام المختلفة لدى المصانع والورش التى تنتج المشغولات المعدنية.

ولفت إلى أنه مستهدف إقامة وحدة إنتاج أكسجين طبى خلال العام المالى الجاري، ويتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التراخيص الخاصة لاستخدام وحدة الاكسجين الصناعى فى الاستخدام الطبي، والتى تمت إقامتها بتكلفة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه خلال بداية العام الجاري.

وكشف أنه يتم حاليًا عمل دراسة جدوى بشأن خط إنتاج كبريتات الصوديوم اللامائية، بهدف تغيير فكر إنتاجها تماشيًا مع فكر القيادة السياسية بالحفاظ على مصادر الطاقة، وجعلها أكثر ربحية، حيث إنها تستهلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وقال «حامد» إن هناك 3 بدائل لخط إنتاج كبريتات الصوديوم اللامائية، أولها من خلال توسعة خطوط إنتاج منتجات أخرى مثل الخميرة الجافة والتى يتم تصديرها، أو خلات الإيثايل، أو إضافة خطوط لمنتجات جديدة ذات ربحية أكبر يتم العمل على دراستها حاليًا.

يذكر أن مادة كبريتات الصوديوم اللامائية يتم استخدامها فى صناعات لب الورق، الأصباغ، المنظفات الصناعية، الزجاج، السيراميك.