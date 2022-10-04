مصانع العاشر : اضطربات التيار الكهربائى والانقطاع المفاجئ أبرز شكاوى المستثمرين من شركة القناة

اشتكى صناع مدينة العاشر من رمضان من اضطرابات التيار الكهربائى المستمر والانقطاع المفاجئ وحدوث هزّات كهربائية تؤثر على الماكينات والمعدات الكهربائية وخسارة الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع الجهد عن 400 فولت أيام العطلات الرسمية والانقطاع المفاجئ للتيار وعدم ثبات الجهد صعودًا وهبوطًا.

وطالب المستثمرون، خلال اجتماعهم، اليوم، مع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بضرورة الإسراع في الإجراءات المطلوبة لتوصيل محطة الكهرباء الجديدة B6،

كما طالب المستثمرون بضرورة تشجيع المصانع التى تحقق أعلى معدلات تحسين معامل القدرة من 0.9 إلى 0.95 أو 0.97 بمميزات إضافية للمصانع، في ظل توجّه الدولة لحوكمة ورقمنة المنظمات والتطورات في شركة الكهرباء.

واقترح المستثمرون على شركة كهرباء العاشر ضرورة تركيب مُثبّت للجهد داخل الشبكة بسبب التضرر المتكرر في انخفاض الجهد الكهربائي إلى 360 فولت، مما يؤدي إلى تلف المكونات الكهربائية للماكينات وتعطيل عجلة الإنتاج وزيادة نسبة الهالك من العملية الإنتاجية.