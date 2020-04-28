مصانع السيارات ومكوناتها تستأنف النشاط من جديد

تستعد مصانع السيارات ومكوناتها لبدء عمليات الإنتاج، بالتزامن مع بدء إصدار تراخيص «الزيرو» بوحدات المرور خلال الأسبوع الحالي.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن تعليق إصدار تراخيص المركبات الجديدة «الزيرو» خلال الفترة من 19 مارس حتى 24 أبريل الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إيهاب أبو العينين، مدير التنمية والتطوير برابطة الصناعات المغذية، ومدير قطاع التطوير بشركة أوتوبلاست، إن شركتى «جنرال موتورز»، و»نيسان موتور إيجيبت» قررتا استئنافت عمليات الإنتاج بمصانعها بعد توقف امتد لأكثر من 25 يومًا.

وأضاف أن مصانع السيارات ومنهم «جنرال موتورز» أخطرت منتجى الصناعات المغذية بإعادة نشاط توريد المكونات الخاصة بإنتاج السيارات المجمعة محليًا.

وأشار إلى أن هناك العديد من شركات الصناعات المغذية تضررت من تعليق إنتاج وتوريد المكونات لمصانع السيارات، ما دفع البعض منها للتوقف عن عمليات التصنيع لمدة امتدت إلى 30 يومًا، قائلًا : «وقف تراخيص المركبات تسبب فى تجميد أنشطة القطاع بالكامل».

وأوضح أبوالعنيين أن شركات الصناعات المغذية العاملة على تصدير المكونات للخارج، والبالغ عددها 8 تأثرت سلباً بتداعيات أزمة فيروس كورونا، اثر توقف عمليات التوريد للمصانع العالمية على خلفية إغلاق معظمها بالدول الأوروبية والآسيوية، خلال الشهرين الماضيين.

تابع: «أتجه كثير من منتجى المكونات لإرجاء تنفيذ خططهم التوسعية فى مصانعهم أو الدخول فى مشروعات تصديرية جديدة فى ظل حالة الارتباك التى تشهدها الساحة العالمية والمحلية، مثل ضعف المبيعات وقلة الكميات الموردة لمصانع السيارات، قائلًا: «هناك مصانع بدأت فى إنتاج أجزاء جديدة لصالح شركات الأجهزة الكهربائية والمنزلية فى ضوء استغلال الطاقة الإنتاجية، وعدم الاعتماد على توريد المكونات لقطاع واحد.

ولفت إلى أن الرابطة تدرس إيجاد حلول لعدد من مصانع المكونات التى تضررت من أزمة فيروس «كورونا»، والخسائر التى تكبدتها من توقف الإنتاج لمدة امتدت إلى 45 يومًا، مشيرًا إلى أن «الصناعات المغذية» قررت تأجيل تحصيل قيمة اشتراك عضوية الأعضاء إلى ما بعد اجتياز المرحلة الصعبة التى تعانى منها كافة القطاعات.