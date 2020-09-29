مصانع الجلود تطالب «التجارة» بسرعة زيادة الأسعار الاسترشادية على «الفوندي» والأحذية

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة طالبت نيفين جامع وزيرة الصناعة في اجتماعها أمس مع عدد من منتجي ومصدري الجلود والمصنوعات الجلدية بسرعة زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي والحذاء تام الصنع، والتي حددتها الغرفة، وهي أسعار عادلة تحقق منافسة شريفة مع الفوندي المصنع محلياً، وتسهم في الحد من التهريب.

شكلت غرفة صناعة الجلود لجنة مشتركة من الخبراء، وحددت أسعارا استرشادية بواقع 3 دولارات للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالي.

وأكد رئيس الغرفة ضرورة تقنين وضع المنتج التام المستورد، وأن يتم العمل بالأسعار الاسترشادية المقدمة من الغرفة وأيضا بالنسبة للأسعار الخاصة بفوندي الحذاء.

مشيراً الى أن الغرفة على استعداد لمساعدة الدباغة بالمخزون الذي لديهم لعمل حذاء متوسط السعر، ويكون بجودة عالية ولكن على الزملاء بالدباغة ان يعملوا على تطوير الجلد المشطب حتى يتمكن صناع الجلود من عمل حذاء بجودة عالية وبسعر مناسب.

وأضاف السمالوطي أنه طالب أيضًا خلال الاجتماع مع وزيرة الصناعة بعدم السماح بتصدير الوايت بلو، وذلك لحماية الصناعة المحلية من الانهيار.