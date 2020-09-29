اقتصاد وأسواق

مصانع الجلود تطالب «التجارة» بسرعة زيادة الأسعار الاسترشادية على «الفوندي» والأحذية

بسرعة زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي والحذاء تام الصنع
محمد ريحان 5:39 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 5:39 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة طالبت نيفين جامع وزيرة الصناعة في اجتماعها أمس مع عدد من منتجي ومصدري الجلود والمصنوعات الجلدية بسرعة زيادة الأسعار الاسترشادية على الفوندي والحذاء تام الصنع، والتي حددتها الغرفة، وهي أسعار عادلة تحقق منافسة شريفة مع الفوندي المصنع محلياً، وتسهم في الحد من التهريب.

اقرأ أيضا  القصير يبحث مع البنك الأهلي المصري آليات تمويل الأنشطة الزراعية

شكلت غرفة صناعة الجلود لجنة مشتركة من الخبراء، وحددت أسعارا استرشادية بواقع 3 دولارات للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالي.

وأكد رئيس الغرفة ضرورة تقنين وضع المنتج التام المستورد، وأن يتم العمل بالأسعار الاسترشادية المقدمة من الغرفة وأيضا بالنسبة للأسعار الخاصة بفوندي الحذاء.

مشيراً الى أن الغرفة على استعداد لمساعدة الدباغة بالمخزون الذي لديهم لعمل حذاء متوسط السعر، ويكون بجودة عالية ولكن على الزملاء بالدباغة ان يعملوا على تطوير الجلد المشطب حتى يتمكن صناع الجلود من عمل حذاء بجودة عالية وبسعر مناسب.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم 29-9-2020 وعيار 21 يرتفع 6 جنيهات

وأضاف السمالوطي أنه طالب أيضًا خلال الاجتماع مع وزيرة الصناعة بعدم السماح بتصدير الوايت بلو، وذلك لحماية الصناعة المحلية من الانهيار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والاسواق .. يتولي تغطية الاخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

ملف الكاتب محمد ريحان

اقرأ أيضاً