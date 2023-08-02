مصاريف الجامعات الخاصة 2023.. كلية الطب البشري تبدأ من 64950 جنيها

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 في مصر عبر جوجل، مع قرب بدء تنسيق الكليات في المرحلة الأولى حيث تواصل الجامعات الخاصة والأهلية كافة استعداداتها للتنسيق في مختلف الكليات، وكشفت بعض الجامعات الخاصة عن مصاريفها في العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع إعلان النتيجة، وقرب بدء جميع أعمال التنسيق والالتحاق.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل وكل ما تريد معرفته عن مصاريف الجامعات الخاصة 2023 في مصر

مصاريف الجامعات الخاصة 2023 في مصر.. الجامعة الحديثة و 6 أكتوبر





وتستعرض بوابة «المال نيوز» في هذه النقاط التالية مصروفات الجامعات الخاصة 2023 لبعض من الكليات التي أعلنت رسميا من خلال مواقعها حتى الآن، وهي كالتالي:



مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023



كلية الطب البشري: مبلغ 64950 جنيها

كلية طب الأسنان: قيمة 54450 جنيها

مصروفات كلية الإدارة: مبلغ 21 ألف جنيه

كلية الإعلام: حوالي 21 ألف جنيه

كلية التمريض: 19250 جنيها

كلية الصيدلة: مبلغ 42250 جنيها

مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 37450 جنيها

كلية الهندسة: 24800 جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: مبلغ 28800 جنيه



مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2023



كلية الصيدلة: مبلغ 90 ألف جنيه

كلية الصيدلة الإكلينيكة: 100 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال: قيمة 50 ألف جنيه

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه

كلية الإعلام إنجليزي: مبلغ 45 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب: قيمة 55 ألف جنيه

كلية طب الأسنان: مجموع 135 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه

كلية التصميم والفنون الإبداعية: مبلغ 60 ألف جنيه

كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه



مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023



كلية الصيدلة: قيمة 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

كلية العلاج الطبيعي: مبلغ 75 ألف جنيه.

كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد: قسم عربي قيمة 33 ألف جنيه.

كلية الهندسة: مبلغ 55 ألف جنيه.

كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: مبلغ 40 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

كلية السياحة والفنادق: قيمة 25 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: مبلغ 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

كلية التربية: قيمة 30 ألف جنيه «عربي – إنجليزي – حاسب آلي».