مصارى تستهدف عمليات بقيمة 10 مليارات جنيه بنهاية العام

«ابتكار» تستحوذ على %33.7..وتخطط لإضافة التمويل الاستهلاكي كتب - مصطفى طلعت:تستهدف شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكترونى «مصاري» مضاعفة قيم عملياتها السنوية لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، عقب إتمام استحواذ شركة «ابتكار« للت

«ابتكار» تستحوذ على %33.7..وتخطط لإضافة التمويل الاستهلاكي



كتب – مصطفى طلعت:

تستهدف شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكترونى «مصاري» مضاعفة قيم عملياتها السنوية لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، عقب إتمام استحواذ شركة «ابتكار« للتمويل الاستثمارى على حصة %33.7 من أسهمها فى صفقة بلغت قيمتها 130 مليون جنيه.

وأعلنت شركة «ابتكار» للتمويل الاستثمارى أمس، والتى يضم هيكل ملكيتها شركة «إم إم جروب» و«بى إنفستمنت» القابضة، أنها وقعت عقد الاستحواذ على %33.7 من شركة «مصاري».

وقال علاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة «ابتكار«، إن الأخيرة اقتنصت حصة «مصاري« من مجموعة من المساهمين الأفراد، وبموجب الصفقة ستصبح «ابتكار« أحد أهم الكيانات بمجال الدفع الإلكترونى، علما بأنها تمتلك حصة بشركة « تى بى آى « لحلول وخدمات السداد الإلكترونى .

وأشار- فى تصريحات خاصة لـ «المال»- إلى أن هيكل ملكية «مصارى« بعد الصفقة سيتوزع بواقع %33.7 لـ «ابتكار»، و%30.25 لشركة سدد للمدفوعات – مملوكة بنسبة %35 لشركة «إم إم جروب» – والباقى لمساهمين أخرين.

وقال أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بشركة «إم إم جروب» إن تمويل صفقة «مصارى» سيتم عبر الموارد الذاتية لابتكار ومن المقرر تنفيذ الصفقة خلال أيام.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن مكتبى زكى هاشم وعماد سليمان، يتوليان الاستشارات القانونية للصفقة، مؤكدا أن «مصارى» لديها 60 ألف نقطة بيع تستهدف زيادتها إلى 80 ألفا، والوصول بقيم عملياتها السنوية إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، بدلا من 5 مليارات للعام الماضي.

فى سياق متصل، أشار إلى أن« ابتكار« تخطط لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكى خلال الفترة المقبلة، فى إطار سعيها لتقديم كل الخدمات المالية غير المصرفية.