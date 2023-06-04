مصادر: STC تتفاوض للاستحواذ على شركة تكنولوجيا مصرية جديدة

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن الشركة السعودية للاتصالات (STC) تتفاوض حالياً للاستحواذ على واحدة من كبرى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وقالت المصادر إن عمليات الاستحواذ المرتقبة تهدف إلى تعزيز عمليات الشركة السعودية للاتصالات إلى جانب تقليل النفقات التشغيلية من خلال العمل داخل مصر، تزامنا مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في أعقاب استحواذ الشركة السعودية على 89.5% من أسهم «جيزة للأنظمة»، بقيمة 2.265 مليار جنيه، تعادل نحو 119 مليون دولار (آنذاك) في أبريل الماضي. وفي حالة نجاح الاستحواذ الجديد، ستصبح الشركة السعودية للاتصالات أكبر مقدِّم لخدمات تكنولوجيا المعلومات فى الشرق الأوسط.