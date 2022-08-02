مصادر: 56% من أسهم «بلتون» تستجيب لعرض «شيميرا»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن نسبة الأسهم المستجيبة للعرض المقدم من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية لشراء أسهم «بلتون» المالية القابضة بلغت نحو %56 من إجمالى رأس مال الشركة.

وقالت المصادر إن عدد الأسهم المعروضة للبيع على شاشات الصفقات الخاصة (OPR) بلغت 259.12 مليون سهم بإجمالى 5 طلبات تُمثل فقط حصة أوراسكوم المالية القابضة، المساهم الرئيسى فى بلتون وأفراد بنسب محدودة، وذلك قبل يومين فقط من انتهاء فترة سريان العرض المقرر لها جلسة غد الأربعاء.

وأرجعت المصادر انخفاض الكمية المعروضة للبيع إلى ارتفاع سعر السهم على شاشات التداول، الذى يبلغ حوالى 1.6 جنيه، مقابل سعر عرض الشراء المقدم من الشركة الإماراتية البالغ 1.48 جنيه أى بزيادة بلغت %17.

تمثل حصة المساهم الرئيسى وأفراد بنسب محدودة.. والكيان الإماراتى سيكتفى بأى نسبة تفوق الـ%51

وأضافت أن شركة شيميرا للاستثمار ملتزمة بتنفيذ العرض حتى إذا حصلت على حصة المساهم الرئيسى فقط البالغة %56 أو حتى نسبة %51 فقط كحد أدنى، كما هو محدد فى عرض الشراء المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت المصادر أن «بلتون» ستستفيد من الزيادة الأخيرة فى حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر، ما يؤهلها للدخول كلاعب سمسرة أو مستشار مالى لعمليات استثمار مستقبلية من الجانب الخليجي، الأمر الذى سيعظم من قيمتها مستقبلًا.

ورجحت المصادر قيام الشركة الإماراتية بتنفيذ هيكلة إدارية بشركة بلتون المالية، عقب الانتهاء من عملية الاستحواذ المرتقبة، دون أن تخوض فى مزيد من التفاصيل.

يذكر أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية وافق مؤخرًا على الاستجابة لعرض شركة شيميرا، للاستحواذ على كل أو بعض أسهم «بلتون» المالية.

ووفقًا لآخر نموذج إفصاح صادر عن بلتون المالية للبورصة، بلغ إجمالى عدد أسهم الشركة 463.4 مليون، وتصل حصة أوراسكوم المالية %56 والباقى أسهم حرة تداول بنسبة %41.9.

وتستهدف «شيميرا» الاستحواذ على أسهم بلتون مقابل سعر 1.485 جنيه للسهم، حتى 417.13 مليون سهم بنسبة %90 وبحد أدنى 236.374 مليون سهم، بنسبة %51.

وتبلغ فترة سريان العرض 10 أيام عمل، بدأت من جلسة تداول 21 يوليو الماضى وتنتهى مع إغلاق جلسة تداول 3 أغسطس الحالي، على أن يتم تنفيذ العملية بالبورصة خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شيميرا للاستحواذ على حصة حاكمة فى شركة بلتون المالية القابضة.