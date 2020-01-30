اتصالات وتكنولوجيا

مصادر: 5 سنوات مدة استغلال «stc» للعلامة التجارية الخاصة لفودافون مصر

قابلة للتجديد
محمود جمال 11:58 ص, الخميس, 30 يناير 20 11:58 ص, الخميس, 30 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

‎كشفت مصادر قريبة الصلة من صفقة بيع حصة فودافون العالمية في شركة «فودافون مصر» لصالح شركة الاتصالات السعودية «stc»، أن الاتفاقية التجارية الخاصة باستخدام العلامة التجارية لشركة «فودافون» والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الخاصة بأسعار التجوال مستمرة لمدة 5 سنوات.

وأوضحت المصادر للمال: تلجأ الشركتان لتجديدها بعد تلك الفترة أو لا، وفقًا للتغيرات التي ستطرأ على السوق وقتها.‎

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية، أمس الأربعاء، عن توقيعها اتفاق بيع محتملًا لحصتها البالغة 55% مع شركة الاتصالات السعودية بقيمة 2.3 مليار دولار، ومن المقرر أن تنتهي الصفقة في يونيو 2020.

وقالت المجموعة، في بيان، أمس، إنه سيتم توقيع اتفاق شراكة مع “stc” بعد إتمام الصفقة لاستمرار عمل الأخيرة في مصر تحت نفس العلامة التجارية لفودافون مصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

رئيس فودافون مصر: تحديد ضرائب صفقة STC خلال شهرين

محمود جمال 9:41 ص, الخميس, 30 يناير 20

رئيس «فودافون مصر» معلقًا على صفقة «STC» والعلامة التجارية: نحن أحمر اليوم وسوف نكون أحمر غدًا

محمود جمال 6:00 م, الأربعاء, 29 يناير 20

فودافون: الحكومة المصرية رحبت بصفقة STC السعودية

محمود جمال 3:18 م, الأربعاء, 29 يناير 20

فودافون: بدأنا خطوات الفحص النافى الجهالة مع stc.. ولا تغيير فى العلامة التجارية‎

محمود جمال 2:55 م, الأربعاء, 29 يناير 20

فرومان: لا علاقة بين حصة المصرية للاتصالات في فودافون وقرار التخارج

محمود جمال 2:55 م, الأربعاء, 29 يناير 20

رئيس «فودافون مصر»: لا تغيير في الإدارة التنفيذية بعد صفقة الاتصالات السعودية

محمود جمال 2:44 م, الأربعاء, 29 يناير 20