مصادر: 5 سنوات مدة استغلال «stc» للعلامة التجارية الخاصة لفودافون مصر

‎كشفت مصادر قريبة الصلة من صفقة بيع حصة فودافون العالمية في شركة «فودافون مصر» لصالح شركة الاتصالات السعودية «stc»، أن الاتفاقية التجارية الخاصة باستخدام العلامة التجارية لشركة «فودافون» والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الخاصة بأسعار التجوال مستمرة لمدة 5 سنوات.

وأوضحت المصادر للمال: تلجأ الشركتان لتجديدها بعد تلك الفترة أو لا، وفقًا للتغيرات التي ستطرأ على السوق وقتها.‎

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية، أمس الأربعاء، عن توقيعها اتفاق بيع محتملًا لحصتها البالغة 55% مع شركة الاتصالات السعودية بقيمة 2.3 مليار دولار، ومن المقرر أن تنتهي الصفقة في يونيو 2020.

وقالت المجموعة، في بيان، أمس، إنه سيتم توقيع اتفاق شراكة مع “stc” بعد إتمام الصفقة لاستمرار عمل الأخيرة في مصر تحت نفس العلامة التجارية لفودافون مصر.