مصادر: 3000 ميجاوات تخفيف أحمال أمس.. وخطة لضمان عدالة توزيع الكهرباء

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة قامت بتخفيف أحمال بما يتخطى 3000 ميجاوات، عبر قطع التيار الكهربائي، أمس، بمختلف المحافظات.

وأضاف المصدر، في تصريحات، لـ”المال”، أن الوزارة تمتلك محطات وقدرات ضخمة قادرة على تلبية الاحتياجات، ولكن قطع التيار يرجع إلى نقص كميات الغاز، موضحًا أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خفّضت وحدها أكثر من 300 ميجاوات، لفترات تتراوح بين 50 و60 دقيقة، على أن يتم التكرار مرة أخرى إذا دعت الحاجة لتخفيف الأحمال.

وأكد المصدر أن السبب الرئيسي يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التى تضرب البلاد، موضحًا أن الوزارة لديها خطة لتخفيف الأحمال تضمن عدالة في توزيع الكهرباء على مختلف المناطق والمحافظات.

وأشار إلى أن شركات التوزيع تحاول قدر الإمكان انتظام توزيع تخفيف الأحمال، حسب إمكانيات كل منطقة من الأحمال المتاحة بها؛ حتى لا يتضرر المواطنون في ظل هذه الموجة الحارة.

ويعدّ تخفيف الأحمال خلال الشهر الحالي هو المرة الثانية التي تم فيها تخفيف الأحمال منذ عام 2015 لتوفير الغاز الطبيعى والمازوت.

في السياق نفسه قال وزير البترول المهندس طارق الملا، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن مصر تستهدف تصدير الغاز الطبيعي مجددًا بحلول أكتوبر.

وأوضح أن الاستهلاك المحلى من الغاز ترتفع معدلاته فى فصل الصيف، على عكس الشتاء الذى تتوافر فيه كميات فائضة متاحة للتصدير خلال فصل الشتاء.

وتستهلك مصر الغاز في توليد الكهرباء عبر المحطات.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه جرى البدء، منذ يومين، بتخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى الاستمرار في ذلك النهج حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر مدبولي، خلال اجتماع للحكومة، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، مما نتج عنه زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به.